Tunisie: Où mène la crise ?

D'où l'intérêt majeur de voir tous les acteurs politiques et socioprofessionnels entourer leurs positionnements actuels de toutes les précautions que la conjoncture nouvelle impose. Et que toutes les cartes soient abattues.

Une rupture qui pourrait présager des tensions encore plus fortes sur la scène politique. D'autant qu'Enahdha pourrait avoir analysé cette attitude comme une sorte de chantage pour l'amener à rééquilibrer son soutien à Youssef Chahed, d'où le débat énergique auquel on assiste au Conseil de la choura, ce week end.

Et c'est à ce niveau que l'on peut estimer comme recevable une pré-candidature de Youssef Chahed, le mieux placé des nidaïstes dans les sondages. Une pré-candidature qui serait d'autant plus évidente si BCE décidait de ne pas se représenter.

Or, quand quelqu'un songe à une éventuelle alternance, il est loisible qu'il ait en tête toutes les alternatives possibles. De sorte qu'il est, un tant soit peu, légitime de songer à appuyer le second de la mouvance moderniste, Youssef Chahed, au vu de sa popularité relative et même imaginer, pourquoi pas, qu'il puisse, un jour, succéder à Béji Caïd Essebsi. Pour qu'après Béji, ce ne soit justement pas le déluge.

En effet, malgré la dégringolade électorale de Nida et toute la déconfiture que donne à observer le parti, de nombreux Tunisiens restent effectivement confiants en les stratégies de « Bejbouj » et pensent, que malgré les apparences, le président garde le contrôle de la situation.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.