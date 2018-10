Tunisie: «Il faut garder les pieds sur terre... »

interview

C'était un match assez compliqué pour nous. Face au CA avide de rachat après sa défaite face au SG, notre mission a été difficile. Il a fallu jouer la prudence. La première mi-temps était assez moyenne. Nos trois compartiments n'ont pas été solides. Nous avons laissé beaucoup d'espaces, qui ont été bien exploités par les Clubistes. Heureusement que nous avons pu égaliser par Homri. A la reprise j'ai fait les réajustements nécessaires pour bloquer les manœuvres clubistes en optant pour le 4-2-3-1. Cette stratégie a fait souffrir nos adversaires qui étaient incapables de nous menacer, comme en première mi-temps.

Il faut dire que vous avez retenu la leçon de votre match face à l'EST...

C'est vrai. Nous avons trop respecté l'Espérance alors que j'ai à ma disposition des joueurs plus compétitifs que ceux du club de Bab Souika. Face aux «Sang et Or», nous avons eu plusieurs occasions de but pour gagner le match mais mes attaquants ont manqué de concentration. A l'inverse, face au CA, avec la rentrée de Besson et Trabelsi, notre jeu est devenu plus fluide et plus efficace. Avec cette stratégie, nous avons réussi à marquer quatre buts. Bravo aux joueurs, mais le chemin est encore long. Il faut de la patience et de la persévérance.

Avec trois victoires et un nul, le ST est actuellement coleader. Qu'en pensez-vous ?

Il ne faut pas brûler les étapes. Certes, nous avons fait une très bonne entame de championnat. En effet, avec trois victoires, dont deux à l'extérieur et un nul, notre bilan est bon. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de défaillances et qu'il faut s'améliorer davantage pour préserver notre leadership. Il est bon de souligner que nous jouerons les deux prochains matches au Bardo, il faut que j'exhorte mes joueurs à tout mettre en œuvre pour s'imposer, histoire d'évacuer la pression qui commence à s'accumuler petit à petit sur le dos des joueurs à cause de nos bons résultats.

Franchement, le ST a-t-il les moyens de remporter le titre national en dépit de la présence de l'EST, du CSS et de l'Etoile?

Le ST peut aspirer au titre national dans les quatre années à venir. Maintenant, ce sera difficile, vu que j'ai à ma disposition une équipe très jeune qui a besoin d'expérience et surtout de bien travailler pour pouvoir concurrencer les favoris tels que l'EST ou l'ESS. Les dirigeants stadistes insistent trop sur la présence des jeunes joueurs. Bien sûr, avec les recrutements ciblés, nous avons actuellement une équipe très jeune avec des arguments techniques et tactiques à faire valoir.

Notre objectif est de préparer une formation compétitive pour l'avenir et rendre au ST son blason d'or. Nous sommes sur le chemin pour réaliser le rêve ses responsables et des supporters stadistes. Je saisis cette occasion pour remercier Jalel Ben Aissa, un grand monsieur et un grand dirigeant. Son mérite est grand, en dépit d'un budget assez limité. Mais avec l'aide de ses dirigeants, il est en train de déployer beaucoup d'efforts pour avoir le budget nécessaire pour le Stade Tunisien.

Comment avez-vous géré le vestiaire au cours de cette saison avec des joueurs aux caractères différents?

J'essaie constamment d'atténuer la pression. L'idée, avec mon staff, était de convaincre les joueurs qu'ils devaient avant toute chose profiter à fond du moment présent. Nous sommes sur le bon chemin avec une série positive. J'ai des joueurs doués, disciplinés et surtout ambitieux.

Quelle a été votre plus grande émotion liée à cette série positive en Ligue 1?

Ce qui m'a rendu heureux était de voir la joie des supporters, de lire les messages de mes amis. Ça m'a montré que ce que nous avons réussi allait plus loin que le sport. Emotionnellement nous avons actuellement touché des personnes d'autres milieux. Beaucoup de gens se sont dit : si le ST peut aller très loin en Ligue 1, alors n'importe qui peut espérer quelque chose de grand dans sa vie, même si les possibilités semblent minimes.

Notre victoire face au CA par 4-1 est historique pour la vie du club.

Quelles sont les premières mesures que vous avez mises en place pour redresser le stade Tunisien ?

En arrivant, il était judicieux de dresser un bilan de la situation mentale du groupe, renouvelé à 80%. Je devais leur redonner l'envie de jouer et surtout de gagner, ensuite reformer des blocs plus homogènes avec des tâches bien précises pour chacun des joueurs et ensuite le système.

Ce groupe m'a donné de grandes satisfactions en très peu de temps. Je lui ai donné envie de jouer et de gagner; il m'a donné l'envie aussi d'être passionné dans mon métier.

Que pensez-vous du niveau actuel de la Ligue 1?

Vu les arrêts permanents de notre championnat en raison des rendez-vous de nos clubs en Coupe arabe ou en Ligue des champions, il y a eu beaucoup de matches reportés. Ajoutez à cela les trêves pour l'Equipe de Tunisie.

Avec ces arrêts, on ne peut pas parler de niveau. Seulement, un bon point pour le CAB, le CSS et le ST qui ont bien entamé le championnat avec des résultats positifs et un jeu fluide.

Que pensez-vous de la liste des joueurs retenus par Faouzi Benzarti ?

L'actuel sélectionneur Faouzi Benzarti est un entraîneur qui sait ce qu'il fait. A mon avis, il a repris la liste des joueurs retenus au dernier Mondial pour assurer sa qualification à la phase finale de la coupe d'Afrique. Après, Benzarti va faire appel à de nouveaux joueurs susceptibles de donner un sang neuf à notre onze national.

Y a-t-il des joueurs stadistes qui méritent d'être convoqués en Equipe de Tunisie ?

Et comment! A part Jassem Khmiri, il y a Homri, Bnina, Ben Ali et surtout Sfaxi qui méritent amplement d'être convoqués en Equipe de Tunisie. J'espère que le staff technique national fera le nécessaire pour le bien de notre football.

Mohamed M'kacher, qu'est-ce que cela vous fait d'être un entraîneur compétitif et dévoué?

C'est un sentiment merveilleux. Je dois exprimer ma reconnaissance à mon président, mes joueurs et mes supporters. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont soutenu. Ils ont réussi quelque chose d'incroyable en ce début de saison. Mais un autre défi a déjà commencé, continuer à vivre ma passion, garder cette envie de gagner des matches et ne pas penser à ce que j'ai déjà réussi.