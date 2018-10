Tunisie: Métamorphose ou l'âne d'or

«J'ai passé une IRM de mon dos et j'ai découvert que je souffre d'une hernie discale», a… Plus »

Au cours de cette rencontre, l'universitaire Ammar Jelassi a fait savoir que «Métamorphoses» est un recueil de récits burlesques rédigés par Apulée dans un style attachant et plein de mystère rappelant les contes des Mille et Une nuits, Le Roi Lear de Shakespeare, tout en ajoutant que ces histoires ne sont pas d'origine nord-africaine mais latine.

Dans ce livre qui se compose de 11 chapitres, Apulée se livre à une réflexion philosophique profonde en partant d'un récit d'aventure. Le héros de «Métamorphose» est un aristocrate prénommé Apulée. Il connaît différentes aventures, après que sa maîtresse, Photis, l'a transformé en âne par accident. Il apprend que, pour retrouver sa forme humaine, il doit manger des roses. Ses diverses aventures malheureuses et burlesques au cours de cette quête des roses sont l'occasion d'apprendre et de raconter au lecteur de nombreuses histoires (le mythe de Psyché et de Cupidon, «la marâtre empoisonneuse», «la bru sanglante», etc.). Bien que la signification du récit puisse faire l'objet d'interprétations diverses, il semble que le voyage d'Apulée soit aussi un voyage spirituel, une initiation à la magie en même temps qu'une mise à distance de la sorcellerie par le comique.

