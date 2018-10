Tunisie: Retour de loin...

CSHL : A. Gabsi, Ben Rajah, Meskini, Boulaâbi, Ouni, Aboud, Ziadi (Rabii), Sghaïer, Z. Ben Salem (Martinel), Malek, Babaker (Mansour)

Les Cabistes qui ont gagné leurs deux derniers matches étaient bien décidés, en cette belle après-midi de dimanche, de continuer sur leur lancée en recevant le CSHL à... El Alia. Seulement, l'adversaire ne l'entend pas de cette oreille puisque Sghaïer ouvre les hostilités en frappant de peu à côté dès la 3'. Les «locaux» répliquent par Zied Ounalli (7' et 8') sans danger. Les Hammam-Lifois, nullement impressionnés, jouent en confiance et se permettent de harceler la défense bizertine par le remuant Sghaïer et Babaker, notamment sur des balles arrêtées (31'). Le CAB cafouille et ne trouve pas de solutions devant une équipe bien organisée dans l'aire de jeu, acculant les camarades de B. Saïda à commettre des erreurs. Sur l'une d'elles, le CSHL bénéficie d'un coup de pied arrêté que Sghaïer exécute de près de 40 mètres, le ballon passe au-dessus de tout le monde et trompe Khemaïes Thamri à la suite d'un rebond (39'). Menés au score, les Cabistes multiplient les actions pour rattraper le temps, mais butent sur une défense solide bien articulée autour de l'axial Boulaâbi. On ne désespère pas pour autant côté nordiste, on continue à attaquer et on a failli égaliser après l'une-deux entre Darragi et Ben Choug, le tir de ce dernier passant de peu à côté (44'). Les «Jaune et Noir» pressent leurs vis-à-vis mais ne trouvent pas la faible.

Une 2e mi-temps folle, folle, folle...

De retour des vestiaires, Youssofa remplace Wajdi Jebbari, l'intention de l'entraîneur Louhichi était claire. On espère une meilleure animation offensive. Mais encore une fois, c'est le CSHL qui était à deux doigts d'ajouter un 2e but par l'intermédiaire de Sghaïer suite à une bourde de la défense locale (50'). Trois minutes plus tard, le même Sghaïer exploite une frappe contrée pour doubler le score pour les siens.

A 2 à 0, on a pensé que les dés étaient jetés et que la messe était entendue pour les coéquipiers de Thamri.

Mais c'était compter sans la bravoure du CAB qui réduit, dans un premier temps, le score lorsque Meskini marque contre son camp sur un centre de Wattara (58') puis par Yossoufa (60') d'un tir tendu. Encouragés par un public tout acquis à leur cause, les protégés de Louhichi se déchaînent carrément et portent l'estocade à 3 buts (65') grâce à Wattara.

Quel renversement de situation !

Le jeu demeure ouvert de part et l'autre, Aboud voit sa frappe arrêtée par Khmaïes Thamri, alors que Wattara manque de peu le 4e but (79'). Les dernières minutes ont vu les Hammam-Lifois jeter toutes leurs armes dans le camp cabiste dans l'espoir d'égaliser. Seulement, les locaux tenaient à leur victoire plus que jamais. Merci aux deux équipes pour avoir été aussi efficaces.

