Tunisie: Les travaux débuteraient en 2019 !

A cet égard, une enveloppe de 6 millions de dinars (MD) a été consacrée à la réhabilitation des zones avoisinantes du projet, outre l'élaboration d'une étude relative à la réalisation d'une liaison entre le pont et la route périphérique à partie de Chatter (Bizerte sud) en direction de Ras El Blat et la Corniche (Nord de Bizerte).

L'emprise du projet du nouveau pont de Bizerte dont le coût s'élève à 750 millions de dinars sera ouverte avant le 15 octobre, et les travaux démarreront en 2019, a affirmé samedi, à Bizerte, le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Saleh Arfaoui.

Tout cela est bien beau et grandiose ! Il ne reste plus qu'à réaliser ce rêve prévu en... 2023. Mais attention, un pont peut en cacher un autre ! Celui de Sidi Salem n'est pas mieux loti...

Le nouveau pont permettrait à plus de 45.000 véhicules d'effectuer le passage. Le ministre a précisé que la compensation des biens immobiliers des particuliers est en cours, dernier problème qui retarde le début des travaux. «L'opération de régularisation a atteint, aujourd'hui, un taux de 40%. On espère poser la première pierre dans le courant de 2019», a-t-il ajouté.

