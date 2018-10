Tunisie: Faouzi Benzarti, l'éternel conservateur ?

Chacun y va de sa propre conception des choses et des sensibilités qui sont parfois dénuées de toute logique. Et c'est pour cela qu'il faudrait éviter de se laisser piéger par ces réflexions qui transpirent l'opportunisme ou la subjectivité.

A ses débuts, Benzarti a en quelque sorte «révolutionné» la façon de jouer des équipes qu'il prenait en main en imposant son fameux «pressing». Jeu collectif, manière de défendre ou d'attaquer : tous les entraîneurs ont, à leur façon, permis au football d'être ce qu'il est aujourd'hui. Par leurs idées, la façon dont ils les ont mises en pratique, et leurs résultats, ils symbolisent les grandes tendances.

Il y demeure d'ailleurs un fervent adepte. Ses passages se terminent au bout d'une ou de deux saisons par un essoufflement général qui met l'équipe à plat. Il est considéré comme un entraîneur conservateur qui répugne à changer son équipe type à moins d'y être obligé par les événements. Mais son passage à l'équipe nationale a laissé présager une autre façon d'agir. On le voyait bien choisir les meilleurs éléments pour créer une équipe et partir vers de nouvelles conquêtes. Son bagout et sa forte personnalité pouvaient pousser les joueurs à ne jamais tricher et aller jusqu'au bout. Et tout le monde a attendu cette deuxième liste pour voir plus clair. Ce fut la déception

Rafraîchissement de la liste

Il y a au moins deux raisons qui prévalent. La première remet à l'ordre du jour ce «conservatisme» dans lequel se plaisent Faouzi Benzarti et son équipe. Lors de sa reprise en main de l'équipe nationale, tout le monde avait convenu que, nouvellement embarqué à bord, le sélectionneur ne pouvait se permettre de changer quoi que ce soit. Des changements auraient pu affecter un ensemble déjà fort frileux sur le plan psychologique. Mais nous pensions que le temps imparti, les nouvelles révélations qui se seraient imposées sur le terrain, ceux qui se seraient imposés de par leur prestance et leurs bonnes dispositions et bien d'autres facteurs, auraient pu rafraîchir cette liste.

Il n'en fut rien, et voilà que nous redécouvrons ce profil de conservateur qui colle comme une deuxième peau au sélectionneur.

Il y a ensuite ce relent de paternalisme qui ne sied aucunement à un sélectionneur qui est bien obligé d'appeler ceux qui sont immédiatement opérationnels et qui méritent ce choix. Un choix qu'impose le comportement sur le terrain et surtout la répercussion psychologique que certaines convocations font planer sur le groupe.

Absence injustifiée

Ce n'est pas tout. Il est difficile d'expliquer l'absence de Ferjani Sassi qui, toutes les semaines, porte à bout de bras Ezzamalek et qu'on a déjà surnommé «le patron». Malheureusement, entre ce joueur et le sélectionneur il y a des précédents. Le commun des mortels ne saurait comprendre, que ceux qui font «banquette» sont appelés, alors que des joueurs qui se portent et se comportent merveilleusement, sont en pleine possession de leurs moyens, et qui sont dans une phase ascendante, sont royalement ignorés. Cela fait désordre et fait jaser tout en instaurant une ambiance qu'on ne peut qualifier que de regrettable.

De toutes les façons, nous soulevons le cas de ce joueur, tout en craignant qu'il ne soit victime d'un entêtement pour ne pas dire d'un acharnement.

Les joueurs ne sont pas dupes. Ils savent aller jusqu'au bout de certains raisonnements et aboutissent à des conclusions qui pourraient influencer l'ambiance générale de l'équipe. En tout état de cause, il ne faudrait pas que cette remarque soit assimilée à une accusation, mais si nous soulevons le cas de ce joueur, c'est que la pilule, bien qu'enrobée des meilleures intentions, ne passe pas.

La «convocation récompense» pour un jeune ou pour un joueur qui a brillé à l'occasion d'une rencontre, n'est pas toujours une motivation pour le convoqué. Elle est à double tranchant. En effet, seule la répétition de la performance ouvre la voie à un élément qui deviendrait, dès lors, intéressant. La mise à l'écart n'est pas toujours facile à expliquer, ni pour l'intéressé lui-même, ni pour son club encore moins pour son entourage.

Un joueur n'est pas convoqué en équipe nationale pour le plaisir, pour être agréable à son environnement sportif et familial ou pour l'opinion publique. Etant donné que c'est un devoir d'y répondre, une obligation morale et nationale, ce n'est pas une mince affaire. Il n'en demeure pas moins que les choix déterminent les intentions.

Nous reviendrons plus en détail sur un problème que nous sentons venir et qui pourrait parasiter cette ambiance que nous souhaitons propice pour la réalisation des objectifs que la fédération poursuit.

Une génération intéressante

Il ne fait aucun doute que l'actuelle génération de joueurs est intéressante. Des joueurs piliers sont en progression et s'imposent de plus en plus au sein de leurs équipes et sont pour un bon nombre d'entre eux fréquemment cités parmi les meilleurs. C'est donc une occasion d'aller chercher des résultats probants et gagner plus de prestige et d'honneur sur l'échiquier africain qui semble nous fuir depuis des années.

Une phase finale de Coupe d'Afrique n'est pas une mince affaire. Elle exige des joueurs de combat et des éléments qui ne marchandent pas leurs efforts et qui sont prêts pour le coup de rein final. Nos clubs, à ce propos, ont perdu de leur superbe sur le plan continental et nous enregistrons de plus en plus l'émergence des équipes égyptiennes qui sont devenues plus compactes et mieux rodées à ce football de combat, athlétique et de très bon niveau technique.

Une Coupe d'Afrique, ce n'est pas un Mondial. Et nous risquons de découvrir un jour que certains traînent les pieds pour venir jouer et s'exposer. Nous savons pertinemment que ceux qui répondent spontanément aux convocations de leurs équipes nationales africaines risquent toujours leur place de titulaire à leur retour. A l'exception des éléments incontournables qui sont respectés et qui imposent leurs conditions. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. Les prochains développements pourraient contribuer à instruire ce dossier, que nous serons bien obligés d'ouvrir un de ces jours.

De bons arguments

L'équipe de Tunisie est en place et possède assez d'arguments pour pouvoir s'imposer parmi les meilleures, mais il lui manque ce brin de bravoure qui fait les vainqueurs.

Pour le moment, elle nous semble frileuse et aux contours mal définis. Cette frilosité, nous la retrouvons chez le personnel d'encadrement que nous associons dans les choix, à moins que ce conservatisme n'ait envahi tout le staff. On s'ingéniera à prouver le contraire à la prochaine «conférence de presse», mais nous demeurons convaincus que seule la vérité du terrain pourrait être prise en considération.

C'est pour cette raison que le choix des joueurs est important. Il détermine la voie à suivre et motive ceux qui empruntent le chemin des conquêtes.