Tunisie: Sfaxi (attaquant du ST) «L'envie de bien faire»

Nous avons une équipe très jeune et surdouée pour bien faire et honorer son statut. Nous sommes en période de restructuration et laissons le temps au temps pour voir plus clair. Nous sommes à la 4e journée et le chemin est encore long. L'essentiel pour nous est de consolider notre position de leader.

Ce fut une victoire méritée face à un CA super-motivé pour fêter son anniversaire. Notre détermination et notre réalisme ont été fatals face à un ensemble clubiste totalement bloqué. Je suis satisfait d'avoir encore marqué. Nous sommes leaders et comptons honorer notre contrat. J'ai retrouvé un environnement adéquat pour m'éclater.

