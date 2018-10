Tunisie: Simona Halep souffre d'une hernie discale

Halep accumule pépins physiques et contre-performances depuis six semaines. Forfait à New Haven (Etats-Unis) fin août en raison d'un tendon d'Achille douloureux, elle avait été éliminée dès le premier tour de l'US Open une semaine plus tard.

Déjà sortie d'entrée à Wuhan (Chine) le 26 septembre, la Roumaine s'était blessée au dos à l'entraînement quelques jours plus tôt et ne semblait pas avoir totalement récupéré.

«J'ai passé une IRM de mon dos et j'ai découvert que je souffre d'une hernie discale», a écrit la Roumaine de 27 ans sur les réseaux sociaux. «Je vais consulter des médecins dans les jours qui viennent et vous tiendrai au courant», a-t-elle ajouté, sans s'avancer sur la durée de son indisponibilité. «J'espère être vite de retour», s'est-elle limitée à dire.

