Ile Maurice: Pris en contravention pour avoir conduit d'une seule main

Il n'avait pas les deux mains sur le volant. Et cet automobiliste habitant Fond-du-Sac a été interpellé par un officier de la Divisional Transport Police de Piton, à proximité du rond-point de Labourdonnais, à Mapou, le mardi 2 octobre.

C'est sur le réseau social Facebook que l'automobiliste a publié cette contravention. Il a écopé d'une amende de Rs 1 000. Et affirme que cette sanction ne figure pas dans la nouvelle liste de la Road Traffic Act qui compte désormais 204 délits additionnels. L'automobiliste dit ne pas comprendre pourquoi ce n'est que maintenant que les policiers commencent à sévir.

Mais il s'avère que cette action constitue une infraction et figure bel et bien dans la Road Trafic (Amendment) Act. La loi stipule que le délit de «failing to keep both hands on steering wheel of motor vehicle - regulations 78(2) and 125 of the Road Traffic (Construction and Use of Vehicles) Regulations 2010» équivaut à une amende de Rs 1 000.

Cela fait une semaine seulement que la nouvelle loi sur les infractions routières est en vigueur mais, déjà, 4 215 automobilistes ont été pris en contravention. 3 697 pour diverses infractions à la nouvelle loi, tandis que 518 personnes ont écopé d'une contravention pour excès de vitesse. Et 204 automobilistes ont été pris en contravention car ils n'avaient pas de permis de conduire en leur possession.

Pour rappel, le permis des automobilistes cumulant plus de cinq infractions au code de la route sera suspendu.