Ile Maurice: Curepipe - L'hôtel Europa cédera la place à un parking surélevé

Il se tenait fièrement au cœur de la ville lumière. Mais aujourd'hui, l'hôtel Europa est un «eyesore». La mairie veut donc le raser en marge du projet Metro Express. Ce bâtiment de cinq étages, sis à la rue Lees, à quelques mètres du complexe du Manhanttan, pourrait donc vivre ses derniers jours...

«Nous comptons y construire un parking surélevé», confie le maire de Curepipe, Hans Marguerite. Ainsi, les automobilistes pourront y déposer leurs voitures avant de prendre le métro. Une fois que tout sera mis sur papier, la mairie prévoit la destruction de ce bâtiment.

Construit dans les années 70

Avec cette démolition, ce sera une nouvelle page qui se tourne pour les Curepipiens. À savoir que l'hôtel Europa a été construit dans les années 70. Il était alors le troisième à être érigé dans cette ville.

À ses débuts, il était qualifié d'établissement de classe internationale et la clientèle que la direction visait était les étrangers huppés. «Je me souviens qu'il essayait de faire de la concurrence à l'hôtel Intercontinental», confie un conseiller de la mairie.

Il poursuit que l'hôtel avait un cachet spécial. Nombreux sont ceux à l'avoir visité qui avancent que les directeurs, Dan et Vijay Allaracksing, n'avaient pas lésiné sur les moyens en matière de confort. Ils évoquent le restaurant de 200 couverts de l'hôtel, sa discothèque qui pouvait accueillir 150 personnes, sa salle de réception, son bar, sa boutique de produits artisanaux, son agence de voyages, ainsi que toutes les facilités offertes. L'on apprend que près de Rs 2 millions avaient été investies dans ce projet.

Mais plus d'une quarantaine d'années plus tard, la donne a changé. «Deux incendies et trois braquages y ont été recensés. Actuellement, le soir, il y aurait du mouvement aux quatrième et cinquième étages», indique Hans Marguerite. Pourquoi ne pas y avoir fait une visite pendant tout ce temps ? «On ne veut pas risquer la vie de notre personnel pour aller voir ce qui s'y passe car tout le bâtiment est à risque.»

Quid des propriétaires ? Cela fait plus d'un an et demi que la mairie se serait mise en quête de les retrouver. «Ils ne se sont jamais manifestés. Donc, nous avons fait une acquisition obligatoire de ce lieu», révèle le maire de Curepipe.

De leurs côtés, les Curepipiens espèrent que la mairie démolira cet «eyesore» au plus vite. «Nous avons peur de marcher près de ce bâtiment de peur qu'il s'effondre. Ce sera une bonne chose de le démolir», confie un passant. Idem pour cette Curepipienne. «Nous entendons tellement de rumeurs autour de cet hôtel que ne plus le voir ne sera pas une grande perte...»