Ile Maurice: Sécurité sociale - Un nouveau quartier général au coût de Rs 96,3 M

Finis les déplacements multiples pour effectuer des démarches administratives, pour les Rodriguais. Début 2019, un bâtiment flambant neuf abritera les nouveaux locaux de la Commission de la sécurité sociale, ainsi que diverses instances d'Etat, à Mont Lubin. Ce projet phare aura coûté la bagatelle d'environ Rs 96,3 millions.

Les travaux pour la construction du nouveau bloc administratif de la sécurité sociale, situé à Mont Lubin, avancent rapidement. Le coup d'envoi de ce projet, a été lancé en août 2017 et alloué à la firme «Tayelamay & Sons Ltd».

Selon les autorités, ce bâtiment figure parmi l'un des plus grands projets d'envergure, jamais réalisés. Après la finalisation des travaux, vers le début de 2019, les services de la commission de tutelle se déplaceront de Port Mathurin à Mont Lubin. Ce bâtiment abritera le quartier général de la commission.

Mont Lubin étant un village-carrefour, situé au centre de l'île et à mi-chemin entre Plaine Corail et Port Mathurin, les gens n'auront plus à se déplacer, pour des démarches administratives. Au final, ce nouveau bâtiment a pour objectif de favoriser la décentralisation des services de Port Mathurin vers les villages.

Cette décentralisation des services et des bureaux, permettra à un plus grand nombre de personnes de faire leurs démarches plus aisément. Les services tels que l'emploi, la sécurité sociale, le développement industriel et le logement, entre autres, se déplaceront vers ce nouveau bloc.

Ce bâtiment est conçu avec des toits en tôle afin de conserver le cachet naturel, typique de l'île. Le bâtiment comprendra une salle pour les services de l'état civil comprenant mariages civils et déclarations des naissances. Une aire de stationnement est même prévue afin de permettre au public, qui fréquente le village de Mont Lubin de trouver un espace pour se garer.

Depuis l'avènement de l'autonomie à Rodrigues, plusieurs chantiers comprenant des infrastructures administratives, sont en cours en ce moment. Notamment pour la construction des routes, des écoles, des collèges, entre autres.