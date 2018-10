Zimbabwe: La Banque de réserve du pays débloque 41 millions de dollars pour remédier à la pénurie de carburant

Cette mobilisation de ressources financières fait partie de la ligne de crédit de 500 millions de dollars américains, annoncée dans l'Énoncé de politique monétaire publié par RBZ la semaine dernière pour financer l'achat de produits essentiels tels que le carburant, l'électricité, le blé, les matières premières pour la fabrication d'huile de cuisson, les emballages et autres produits essentiels. »

La Banque de réserve du Zimbabwe souhaite informer le public qu'elle a commencé à prélever des devises sur les 500 millions de dollars américains de lignes de crédit recommandées dans la Déclaration de politique monétaire publiée par la banque la semaine dernière « , a déclaré le Dr Mangudya dans un communiqué hier.

En ce qui concerne le carburant, M. Mangudya a déclaré que les approvisionnements et les livraisons aux stations-service étaient déjà en cours.

« La banque a débloqué 41 millions de dollars US pour l'achat de carburant le vendredi 5 octobre 2018 et le carburant est actuellement fourni et livré aux différentes stations-service et points d'approvisionnement à travers le marché, a-t-il dit.

Compte tenu de cette évolution, M. Mangudya a réaffirmé qu'il y avait suffisamment de carburant dans le pays et qu'il n'y avait donc pas lieu de paniquer et d'accumuler des réserves. Au vu de cette évolution positive, la banque tient à assurer au public qu'il y a suffisamment de carburant disponible dans le pays et qu'il n'y a donc pas lieu de paniquer à l'idée d'acheter du carburant et d'autres produits essentiels .Il a rendu hommage à la National Oil Company of Zimbabwe pour avoir veillé à ce que le carburant soit livré aux compagnies pétrolières du pays.

La pénurie au profit des escrocs

M. Mangudya a critiqué l'augmentation des taux du marché parallèle des devises étrangères, qu'il a imputée aux escrocs qui escroquent les gens de leurs revenus durement gagnés. L'augmentation des taux du marché parallèle des devises a entraîné une hausse des prix des produits de base

« Les opportunistes manipulent les taux du marché parallèle des devises étrangères pour provoquer une panique et un découragement inutiles et déstabiliser l'économie. Un tel comportement contre-productif est injustifié et devrait être condamné par tous les Zimbabwéens épris de paix « , a déclaré le Dr Mangudya.

M. Mangudya a insisté sur le fait que le système multidevises resterait en place et que la RBZ continuerait à obtenir davantage de lignes de crédit pour compléter les recettes en devises du pays, provenant principalement des exportations et des envois de fonds des diasporas. La semaine dernière, les taux du marché parallèle des devises étrangères se sont envolés. Hier, 100 $US étaient vendus à 265 $US pour les transferts électroniques et 215 $US pour les billets d'obligations. Ces changements ont entraîné une hausse des prix des produits de base tels que l'huile de cuisson, le sucre et bien d'autres.

Déséquilibre dans le domaine de la santé

Le secteur de la santé a également réagi en demandant à certaines institutions médicales de suspendre l'utilisation des distributeurs automatiques au point de vente et des transferts d'argent mobiles.

D'autres fournisseurs de services médicaux ont augmenté les prix des médicaments et des articles divers en réaction aux taux du marché parallèle. Certains ont suspendu l'utilisation des cartes d'assistance médicale. La clinique Avenues à Harare est l'un des établissements de santé qui ont augmenté les prix des médicaments et des articles divers. « Nous avons procédé à un ajustement temporaire à la hausse des cours boursiers sur l'ensemble de l'année, qui entre en vigueur immédiatement, pendant que nous suivons la situation tout au long du week-end « , a déclaré M. Searchmore Chaparadza, directeur général de Avenues.

Il a déclaré que l'examen était temporaire et qu'il pourrait être modifié d'ici lundi (aujourd'hui) en fonction de la situation sur le terrain.

Trinity Pharmacy a également écrit aux sociétés d'aide médicale qu'elle n'acceptait plus les cartes d'aide médicale, arguant que leurs fournisseurs avaient besoin de devises étrangères, auxquelles ils ne pouvaient accéder qu'aux taux du marché parallèle.