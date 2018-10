Cote d'Ivoire: Elections - Le divorce RHDP-PDCI agite la campagne

Auteur d'un très bon début de saison avec Lille et très en confiance, Nicolas Pépé a… Plus »

L'énergie déployée par les candidats est d'autant plus forte que, cette fois, les alliés d'hier sont devenus les meilleurs ennemis d'aujourd'hui et que l'issue du match est incertaine. Le PDCI d'Henri Konan Bédié, qui a vivement rejeté l'alliance avec le parti de la majorité présidentielle RHDP apparaît en challenger sérieux dans bons nombres de circonscriptions. À cela s'ajoute une flopée de candidats indépendants (389) pour les municipales.

Les élections locales et municipales se tiennent le 13 octobre en Côte d'Ivoire. Des scrutins qui seront plus que jamais disputés, tant il est vrai que les ex-alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Sur fond de psychodrame entre la majorité présidentielle RHDP et le parti historique d'Houphouët-Boigny, le PDCI, la campagne est agitée.

