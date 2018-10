Gabon: Legislqtives et locales 2018 - Une nouvelle page sombre pour l'opposition

La chute des leaders. Jean de Dieu Moukagni Iwangou, Guy Nzouba Ndama, Chantal Myboto, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, René Ndémézo, Annie Léa Meyé, Michel Menga, Alexandre Barro Chambrier, Léon Paul Ngoulakia et bien d'autres opposants ont passé un week-end électoral abominable. Si certains sont qualifiés pour le second tour, d'autres n'ont pas pu franchir la première étape. S'attendant à une débâcle du Parti Démocratique Gabonais, suite au contexte héritée de la dernière présidentielle au Gabon, la majorité de l'opposition radicale avait jugé les élections actuelles propices. L'Assemblée nationale pouvait tomber entre leurs mains et ils pouvaient renverser enfin le pouvoir. Mais le vote n'a pas tourné en leur faveur.

