Gabon: Circulation - La route impraticable de Cocobeach

Depuis quelques années, cette belle ville expose un problème, celui de l'état de la route. Chauffeurs et autres usagers crient alerte à une amélioration.

Située à quelques kilomètres de Libreville, la capitale, Cocobeach fait face à un véritable mal de la circulation. Ses habitants ne cessent d'interpeller les autorités compétentes pour développer la route, afin de permettre une circulation adéquate à tous : « Depuis fort longtemps cette route gaspille nos voitures », clame monsieur Obame, transporteur de Cocobeach. Il est souvent arrivé que des ponts trop usés cèdent, isolant ainsi la localité du reste du pays.

Le trajet est insupportable à cause de l'état de la voie. Une distance de 1h30min est longtemps devenue un parcourt de 3h, voire 4h de temps. Les conditions de voyages sont inconfortables. Les transporteurs surchargent leur véhicule. Le nombre de passagers autorisé est très souvent dépassé. Le coût du transport augmente, chaque fois que la route se dégrade : « On ne peut plus se rendre au village parce que le transport est devenu cher », dit Solange, mère de famille et native de Cocobeach.

La route n'est praticable que pendant la saison sèche. Après le beau temps, vient la pluie qui aggrave les difficultés durant les six mois de la saison pluvieuse. Impossible de circuler. Les voitures deviennent rares et le transport très cher : « à chaque fois qu'il y a élection, le problème de la route est toujours évoqué mais jamais on a vu une amélioration », précise madame MBENGONE, riveraine. Tant de promesses pour obtenir des voix ; mais comme le disait Nicolas Machiavel :« tous les moyens sont bons pour parvenir au pouvoir ».

Ville située entre le fleuve Noya et l'océan Atlantique, elle est à cheval sur le nord-ouest du Gabon et le sud de la Guinée-Equatoriale. Avec une population dynamique de diverses ethnies et un paysage formidable, Cocobeach a donné naissance à de hauts cadres et de grandes personnalités.