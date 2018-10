Sénégal: Meurtre à Keur Massar, après le meeting d'Ousmane Sonko - Mariama Sagna Sonko, responsable de Pastef, tuée par strangulation

C'est la consternation dans les Parcelles Assainies Unité 4 de Keur Massar, après l'agression mortelle de Mariama Sagna Sonko dans sa maison, tout juste après le meeting d'Ousmane Sonko, président du parti PASTEF.

Les membres du parti PASTEF du président Ousmane Sonko n'en reviennent pas après l'annonce de la mort de leur militante et responsable des Parcelles Assainies Unité 4 de Keur Massar avec qui ils étaient en meeting au terrain Yékini, 3 heures avant sa mort. La défunte, une militante, avait même gracieusement offert son salon constitué de plusieurs fauteuils pour orner la tribune officielle du meeting. D'après une source, le drame est survenu aux environs de 23 heures dans sa maison, quelques heures après le meeting du parti d'Ousmane Sonko.

A en croire notre interlocuteur qui revient sur les circonstances de sa mort, la défunte avait donné son salon pour accueillir la délégation du président Ousmane Sonko, lors du meeting organisé au terrain Yékini, sis en face de la Maison de la Femme, vers le terminus de la ligne Tata 71. En bonne militante et responsable locale des Parcelles Assainies de Keur Massar, la défunte avait mis à la disposition du comité d'organisation du meeting du parti les fauteuils de son salon. A la fin du meeting le comité d'organisation s'affaire pour le retour des bâches, chaises, sonorisation et autres bagages liés à l'organisation du la rencontre. Un charretier est affrété pour la tâche.

Selon le responsable communal, c'est vers minuit qu'on l'a téléphoné pour lui annoncer la mort de leur militante, Sokhna Mariama Sagna. Pour Ibrahima Kabirou Diédhiou, la victime est morte par strangulation, le téléviseur et le porte-monnaie de la victime volée. La Gendarmerie de Keur Massar a ouvert une enquête pour élucider l'affaire qui défraie la chronique dans la commune du même nom.

LA PISTE DU CHARRETIER CONVOYEUR DES FAUTEUILS AGITEE

D'après un responsable de PASTEF et un membre de la famille de la défunte, le charretier en charge de convoyer les fauteuils à la maison est suspecté. Des témoins soutiennent même l'avoir vu sortir de la maison, en courant, cachant son visage avec son bonnet comme s'il ne voulait pas être reconnu dans la nuit. De l'avis du membre du comité d'organisation, tout porte à croire que c'est le charretier car, le charretier qui avait amené les fauteuils avant le meeting n'est pas la même personne qui les avait retournés. Et notre interlocuteur d'indiquer: «au matin, nous avions un charretier qui nous avait fait toutes nos courses, ce dernier conduisait son cheval comme un Boeing. On nous avait même souligné que ce dernier semble être dans les vaps car sa manière de conduire n'est pas correcte», a fait savoir un membre du comité d'organisation.

Et de poursuivre: «nous lui avions demandé de revenir vers 19 heures 30 pour retourner les bagages à leur d'où on ils proviennent. Il s'est pointé à l'heure indiqué. Mais, ce qui cloche dans tout ça, c'est que ce n'était pas le même charretier qui avait amené les fauteuils», a fait remarquer notre interlocuteur qui poursuit: «nous lui avons demandé de prendre les fauteuils et de nous suivre car nous avions décidé de transporter la dame Mariama Sagna par une moto. Et, le charretier a refusé catégoriquement, arguant que la dame va monter avec lui sur la charrette car il ne va prendre le risque de convoyer des fauteuils vers un endroit qu'il ne connait pas», sans la propriétaire, renseigne toujours le membre du comité d'organisation.

Il soutient que «nous ne doutions de rien et c'est après que la rumeur de la mort de la dame s'est propagée dans tout Keur Massar. Est-ce un crime planifié par un groupe de charretiers qui d'abords ont déjà inspecté la maison du défunt pour savoir qu'ils peuvent y dérober du matériel sachant que la maison n'est pas beaucoup fréquentée ? Tout porte à le croire avec, la situation de la maison trouvée sens dessus-dessous, avec les armoires défoncées, le téléviseur volé, son portefeuille jetée dehors.»

LE CHARRETIER N'EST PAS REVENU PRENDRE LE RESTE DES BAGAGES ET N'A PAS NON PLUS RECLAME SON ARGENT

Et les coïncidences sont d'autant plus troublantes que les membres du comité d'organisation relèvent que le charretier qui devrait revenir pour convoyer les autres bagages ne s'est pas présenté à nouveau devant les organisateurs, ni pour réclamer son du, ni pour convoyer les restant des bagages. Même des témoignages des voisins enfoncent le charretier car, certaines personnes ont soutenu avoir vu ce dernier sortir de la maison en courant couvrant, son visage masqué par son bonnet. Le membre de la famille, Ibrahima Diédhiou note que le mari de la victime était absent des lieux car il était parti assister à une réunion de famille au moment où son épouse était au meeting.

Une immense perte pour le PASTEF qui a perdu une militante engagée et dévouée, selon le coordonnateur communal, Ousmane Diop. Car, ajoute-il, cette dernière avait même demandé au président Ousmane Sonko, lors du meeting, de lui accorder la permission pour entonner une chanson en son honneur. La victime laisse derrière elle 3 enfants et un veuf. Le corps sans vie est acheminé à l'hôpital A Le Dantec.

La Gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire. D'ailleurs, des membres du parti PASTEF ont même été auditionnés par la Gendarmerie.

ME ABDOULAYE TALL, AVOCAT DE PASTEF, SUR LE MEURTRE DE MME SONKO MARIAMA SAGNA : «Un suspect a été interpellé... mais nous voulons savoir le mobile du crime»

Suite au meurtre de Mme Sonko Mariama Sagna, une responsable de PASTEF à Keur Massar, un suspect a été appréhendé par les Forces de l'ordre, informe Me Abdoulaye Tall, un membre du pool d'avocats commis par ce parti. Interrogé par Dakaractu, Me Tall réclame toute la lumière dans ce «crime lâche et crapuleux», qui survient après un meeting politique et dans un contexte où le leader de PASTEF et les membres de son parti sont la cible d'attaques de tous ordres. Et Sonko d'appeler ses militant à plus de vigilance et précaution.

«(... ) Les circonstances de ce meurtre laissent planer un doute et un trouble car il survient dans un contexte où Ousmane Sonko fait l'objet d'attaques. Mais il est serein. Lui et les membres de son parti PASTEF sont des cibles d'attaques sans fondement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans tout ça... Il est temps que tout soit clair parce qu'au-delà de sa famille qui a perdu une des leurs, au-delà de son époux éploré, il y a que c'est un crime lâche et crapuleux qui a été commis devant ses enfants. D'ailleurs, c'est un de ses enfants témoin du crime qui aurait crié. Une personne a été appréhendée et les enquêteurs sont à la recherche d'autres individus impliqués. Mais, nous, nous voulons savoir le mobile du crime... s'il y a des commanditaires. Arrêter un suspect et une chose, mais savoir le mobile du crime en est une autre. Il faut voir si les suspects n'ont pas été envoyés parce que la victime est une responsable politique très influente et qui mobilise. Cet assassinat survient dans un contexte où le parti PASTEF est ciblé. On veut que la lumière soit faite et il faut que les gens soient sereins. Si c'est des menaces pour nous déstabiliser, c'est peine perdue car Ousmane Sonko est très déterminé...».

SONKO PARLE D'UN CRIME ODIEUX ET INQUALIFIABLE ET APPELLE SES MILITANT A PLUS DE VIGILANCE

Ousmane Sonko, le leader de PASTEF Les Patriotes, s'est dit profondément choqué par le meurtre de la responsable de son parti à Keur Massar, Sokhna Mariama Sagna. Sur sa page Facebook, Ousmane Sonko qui parle de «crime lâche et odieux», appelle les enquêteurs à élucider le mobile du meurtre, non sans demander aux militants et autres responsables de son parti à plus de vigilance et de précautions.

«Je suis profondément choqué et meurtri par le décès de la sœur patriote Mariama Sagna, lâchement assassinée juste après notre grand meeting de Meur Massar hier (avant-hier, ndlr), samedi 6 octobre. À son époux, ses enfants et l'ensemble de la famille éplorée, je présente en mon nom, celui du COPIL et de l'ensemble des militants et sympathisants de PASTEF, mes plus vives, sincères et profondes condoléances. Aux autorités en charge de l'enquête, nous demandons d'élucider les circonstances et le mobile de ce crime odieux et inqualifiable. À tous les patriotes nous appelons à plus de vigilance et de précautions. Allahouma aghfirlaha warhamha»