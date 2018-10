interview

Le Sénégal a été recommandé par le comité exécutif du CIO pour organiser les jeux olympiques de la jeunesse 2022. Quelle appréciation faites-vous de ce choix ?

C'est une très bonne chose pour le Sénégal parce que d'ici 2022, les gens vont parler du Sénégal. C'est déjà une très belle vitrine que nous avons pour notre pays et sur le plan sportif aussi, ce sera un bel événement d'avoir tous les meilleurs jeunes du monde réunis au Sénégal. Donc, c'est une grande satisfaction que le Sénégal soit recommandé pour les jeux olympiques de la jeunesse et demain (lundi, 8 octobre, ndlr) ça va être confirmé pour l'organisation de ces jeux. Je pense surtout que comme c'est une première en Afrique, ce sera des jeux assez particuliers parce qu'il y a cette notion d'unité africaine qui va se retrouver au niveau du sport au Sénégal. De plus en plus, on entend des voix se lever pour dire : Oui, organisez ! C'est une bonne chose mais c'est encore mieux de gagner.

A votre avis, d'ici quatre ans, est-ce que le Sénégal peut se préparer pour espérer une médaille ? Le cas échéant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ?

Dès à présent, il faut aider les fédérations parce que ce sont les fédérations qui produisent et qui entraînent les athlètes. Sur le plan des infrastructures, les disciplines qui vont être retenues auront des infrastructures nécessaires pour pouvoir entraîner les athlètes. Le seul problème, c'est d'avoir les infrastructures mais il ne faut pas avoir une équipe et attendre au dernier moment, un an ou un an et demi, pour essayer de s'alimenter avec les infrastructures. Heureusement que nous aurons ces infrastructures parce que le président Mamadou Diagna Ndiaye, que nous devons tous féliciter, a pesé de son poids au niveau du CIO pour accueillir ces premiers jeux. Donc, il faut que les fédérations soient dotées d'infrastructures, il faut aussi des compétitions parce que s'il y a des infrastructures. Il faut aussi des compétitions. Des compétitions, toute l'année au niveau du Sénégal. Ce sont des jeunes, il faut qu'il y ait des compétitions déjà présentes chaque année. Chaque fédération peut participer au championnat d'Afrique cadet, au Championnat d'Afrique junior et préparer des compétitions adéquates pour ces athlètes et c'est la seule optique que nous pourrons vraiment pour ne pas venir participer sans essayer de gagner des médailles sur notre sol.

Nous étions aussi en concurrence avec le Botswana, le Nigeria et la Tunisie. Qu'est ce qui, selon vous, a pesé sur la balance pour qu'on décide que ça soit le Sénégal ?

Outre le président Diagna Ndiaye et toute l'équipe du comité olympique, je pense que le président de la République, Macky Sall aussi avait donné son aval et que tous étaient derrière cette candidature. C'est un atout de plus que nous avons eu avec le Président Macky Sall qui viendra d'ailleurs (Il est arrivé hier, ndlr). Donc, c'était l'atout majeur. Avec le Plan Sénégal Emergent aussi tout va se dérouler au niveau de Diamniadio. On aura un nouveau stade. Des piscines à côté. ll y a Dakar Arena, l'université Amadou Makhtar Mbow et tout cela pour les athlètes. La capacité, nous l'avons, il y a l'aéroport qui est à côté. Il y a le train express qui sera là, il y a les bus et je pense que sur le plan des infrastructures, on a montré quelque chose d'attrayant au comité d'évaluation qui a choisi le Sénégal au détriment de la Tunisie, du Nigéria et du Botswana. C'est en fait le Plan Sénégal émergent avec le Président de la République qui s'y est mis, le président Diagna Ndiaye, toute l'équipe et tous les membres du comité olympique. Tout cela a fait que le Sénégal a été recommandé par le CIO. Ce n'était pas facile parce que c'était des visites tout le temps et cette commission a fait tous les pays, a visité le Sénégal et je pense vraiment que l'Etat du Sénégal a mis son poids pour appuyer le président Diagna Ndiaye.