Algérie: Messahel - L'Algérie poursuivra son approche de consécration du dialogue pour la résolution des conflits dans le monde

Outre la visite de deux importantes délégations américaine et russe au mois de novembre, l'Agenda prévoit également la participation du ministre aux travaux de la réunion tripartite sur la Libye entre l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, avant la fin du mois en cours au Caire.

Le chef de la diplomatie algérienne a évoqué la question relative à la réforme des organisations internationales et continentales, à laquelle l'Algérie est très attachée, aussi bien l'ONU au niveau du son Conseil de sécurité et son Assemblée générale, "car convaincue (l'Algérie) du rôle important qu'elle doit assumer dans la résolution des conflits", ainsi qu'au sein de la Ligue des Etats Arabes, "incapable actuellement de proposer des solutions, ouvrant ainsi la voie à l'imposition de solutions externes aux conflits dont souffrent certains de ses pays".

La Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui célèbre son 15ème anniversaire et qui a été choisie cette année comme slogan pour la célébration de la journée de la diplomatie algérienne, constitue l'une des principales réalisations de l'Algérie ces dernières années, érigeant son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en plateforme pour l'action des commissions onusiennes, dans le cadre des efforts consentis pour l'instauration de la paix.

Il a rappelé, dans ce sens, les acquis que l'Algérie continue à réaliser dans la résolution des conflits, à travers les processus de règlement pacifique et les initiatives dont elle a été l'un des fondateurs, à l'instar du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) qui a permis aux pays africains de parler d'une seule voix pour la préservation des intérêts du continent et d'assumer un nouveau rôle dans l'équilibre de forces en matière de relations internationales.

Il a évoqué les principaux fondements de l'approche algérienne dans la résolution des différends et conflits, citant en premier lieu l'adoption du dialogue par les protagonistes et le bannissement des solutions imposées de l'extérieur. Ces principes "sont devenus une réalité" qui se cristallisent à travers les différents efforts onusiens consentis dans ce sens.

Invité de la chaine I de la Radio nationale, à l'occasion de la célébration de la Journée de la diplomatie algérienne, M. Messahel a passé en revue "les différentes haltes de la diplomatie algérienne marquées par une action prônant la paix et la négociation entre les parties concernées", par souci de "préserver l'intégrité territoriale des pays en conflit et de respecter leur volonté".

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a affirmé lundi, que la diplomatie algérienne poursuivra son processus de consécration de la paix et du dialogue pour la résolution des conflits, à travers son approche jouissant d'une reconnaissance internationale et introduite au sein des différentes initiatives onusiennes.

