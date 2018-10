Algérie: Hausse des crédits à l'économie au 1er semestre 2018

Selon la Banque d'Algérie, la "forte hausse" des dépenses budgétaires totales est liée, pour l'essentiel, à celle des opérations en capital (dotations des Comptes d'affectation spéciale, bonifications des taux d'intérêt, règlement des créances sur l'Etat et contribution du budget de l'Etat au profit de la CNAS) et beaucoup moins aux dépenses d'investissement de l'Etat.

Après les baisses enregistrées en 2015 et 2016, la liquidité bancaire "s'est relativement stabilisée" après le lancement des opérations d'open market d'injections de liquidités à partir de mars 2017, pour ensuite croître fortement, dès novembre 2017, "après la mise en œuvre du financement non conventionnel", relève la Banque d'Algérie.

- Les crédits à l'économie ont enregistré une hausse au 1er semestre 2018 et dont plus de la moitié a été accordée au secteur privé, apprend-on auprès de la Banque d'Algérie.

