Maroc: SM Caen - Fayçal Fajr affiche ses ambitions

« Il faut arrêter avec l'étiquette du maintien. Viser les 42 points, c'est nul, c'est bidon ! Mon objectif est d'aller le plus haut possible. Je nous vois titiller la première partie du classement. La meilleure place de Caen ces dernières années, c'est 7e. Alors, pourqoi pas essayer de faire aussi bien ? », a-t-il confié dans une interview accordée à L'Equipe.

Arrivé au Stade Malherbe de Caen cet été, Fayçal Fajr affiche déjà ses ambitions. Auteur d'un début de saison correcte avec le club normand, le Marocain prouve qu'on peut compter sur lui cette saison. Et si Caen a pour objectif le maintien en Ligue 1, Fajr, lui, vise plus loin.

