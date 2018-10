Ce lundi non plus, le conseil communal de Labé n'a pas procédé à l'élection de l'exécutif qui le pilotera dans les années à venir et la désolation se lit sur les visages d'une équipe où 33 des 37 élus sont de l'UFDG.

Le porteur de la liste du parti au baobab Mamadou Aliou Laly Diallo ne s'est empêché d'extérioriser ses sentiments :

« Désolation totale !sinon nous on était prêt et on avait pris toutes les dispositions pour que cet évènement se passent dans de très bonnes conditions mas très malheureusement à travers des rumeurs, des coups de fil de partout au niveau des Communes Rurales en nous disant que le sous-préfet leur ont dit que ça n'aura ps lieu, finalement nous avons essayé d'entrer en contact avec l'autorité préfectorale qui nous a confirmé tard dans la nuit que c'est reporté... »

Sur la question de l'élection interne entre élus que beaucoup de citoyens ont du mal à comprendre et à gober, le porteur de la liste UFDG a rappelé que c'est une disposition du code des collectivités qui le stipule.