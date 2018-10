Ile Maurice: Commission drogue - Me Rampoortab veut une révision judiciaire

Il veut contester les conclusions du président de la commission d'enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, le concernant, dans le rapport déposé par ce dernier et par ses deux assesseurs, Samioullah Lauthan et Ravind Kumar Domun. Me Vedakur Rampoortab, a donc, par le biais de son avoué, Hunchun Gunness, déposé une demande de révision judiciaire, le lundi 8 octobre 2018, devant la Cour suprême.

De ce fait, Me Rampoortab rappelle que la commission lui a reproché, entre autres, d'avoir communiqué avec le prisonnier Curly Chowrimootoo et d'avoir utilisé une carte SIM qui a été retrouvée sur un prisonnier. «Les conclusions du rapport révèlent aussi que j'avais rendu visite au prisonnier Francis Townsend, qui est l'oncle de Curly Chowrimootoo», dit Me Rampoortab.

«Ces conclusions devraient être annulées», dit l'avocat. Il affirme que les trois membres de la commission drogue ont agi de façon délibérée, dans le but de ternir sa réputation. D'où sa demande en Cour suprême.