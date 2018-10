Ile Maurice: Tranquebar - Menacée de viol par son voisin

Une semaine depuis que la nouvelle loi sur les infractions routières est en vigueur. Et en une semaine, 4 215… Plus »

Le mari a également porté plainte dans la soirée. Il a expliqué que son voisin lui reprochait d'avoir fait une déposition contre lui à la police de Pope Hennessy la veille. Et pendant la discussion, il en est venu aux mains et l'a giflé. Son épouse, a-t-il déclaré, s'est alors interposée avant que la situation ne dégénère...

«Si to mari pa tir bann case kont mwa, mo pou viol twa aswar kan to mari al travay.» Cette employée de banque explique que ce sont-là des menaces que son voisin a proférées contre elle alors qu'elle se trouvait dans le parking de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis dimanche après-midi. Elle tentait alors de s'interposer suivant une discussion entre son mari et l'habitant de Tranquebar.

