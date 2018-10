Ile Maurice: Accusé d'avoir abusé de jumelles de neuf ans...

Une semaine depuis que la nouvelle loi sur les infractions routières est en vigueur. Et en une semaine, 4 215… Plus »

«Je m'étais levée de table pour aller déposer mon assiette dans la cuisine. En la prenant, il a fait de sorte que ses mains touchent ma poitrine. Je lui ai fait comprendre qu'il avait mal agi. J'étais déjà hors de moi à ce moment-là.» Elle affirme que peu après, en allant se laver les mains, le sexagénaire l'aurait suivie et se serait encore une fois mal comporté pendant qu'elle avait le dos tourné. «C'était le comble. Nous avions en tête mon mari et moi de dormir chez eux, mais quand je lui ai raconté cette histoire, il a préféré qu'on rentre à la maison.»

Le sexagénaire était l'ami très proche du grand-père des jumelles, avance le père, et même après sa mort, le suspect est resté proche de sa femme et lui. Les parents, qui ont tenu à garder l'anonymat, expliquent que c'est à la suite d'un incident qui se serait produit vers mi-septembre que les fillettes se seraient confiées. Alors que la famille se trouvait chez le sexagénaire, il aurait commis des gestes déplacés à l'égard de la mère des jumelles.

