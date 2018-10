Ile Maurice: Lottotech proposera un tirage spécial de Rs 20 M à la fin de l'année

Préserver l'engouement populaire autour de la «Loterie vert». C'est ce que souhaite la compagnie Lottotech à travers le jackpot habituel de Rs 20 millions à la fin de l'année. Cela, après la disparition récente des billets verts.

Créer le même environnement que celui de la Loterie verte (NdlR, appelée Loterie vert par les Mauriciens), mais en ayant recours à la plateforme de Lottotech. C'est en gros la formule qu'envisage la compagnie, après que le jeu de hasard est passé sous sa tutelle et que les billets verts n'existent plus. Ainsi, les adeptes de la Loterie vert, dont le dernier tirage a eu lieu vendredi, n'ont plus de souci à se faire : ils retrouveront le jackpot habituel de Rs 20 millions à la fin de l'année. Une manière pour Lottotech de préserver l'engouement populaire de fin d'année autour de ce jeu.

En effet, on apprend que Lottotech se propose de reconstituer l'univers de la Loterie vert en plantant un décor vert lors du dernier tirage de l'année, prévu le samedi 29 décembre. Notamment pour marquer la disparition de ce jeu de hasard sous sa forme actuelle et pour célébrer l'intégration de son personnel au sein de la compagnie. «Nous savons tous l'engouement qui existe autour de cette loterie, plus particulièrement avec le gros lot de Rs 20 millions», fait ressortir le Chief Operating Officer (COO) de Lottotech, Moorghen Veeramootoo.

Investir Rs 50 M

Par ailleurs, le nouvel opérateur se propose d'investir Rs 50 millions dans le lancement de la Loterie vert qui pourrait intervenir au mois de septembre 2019. Ce qui n'est pas une somme énorme vu que Lottotech s'appuiera sur la plateforme informatique existante pour opérer ce deuxième jeu de hasard. Pour le moment, Lottotech se penche sur un modus operandi pour la Loterie vert avec le lancement prochain d'un sondage national pour recueillir les commentaires des parieurs sur le montant du jackpot qui correspond le mieux à leurs attentes. Mais aussi sur la fréquence, à savoir si ce sera une loterie mensuelle ou hebdomadaire. «Sur la base des résultats de cette enquête, Lottotech concevra le logiciel et toute la logistique nécessaire pour la mise en place de cette loterie.Il nous faut entre sept et huit mois pour mettre en place le système et effectuer les tests, souligne le COO. Ce sont les mêmes terminaux du Loto qui seront utilisés pour la loterie. A priori, nous n'entrevoyons pas de gros problèmes car c'est une technologie que nous maîtrisons.»

La filiale du groupe Gamma se donne deux ans après son lancement pour redresser financièrement la Loterie vert. Ce qui permettra à Lottotech de muscler ses opérations en renouant avec la croissance et assurant sa pérennité à l'avenir.

Faciliter L'intégration

Pour le moment, le plus gros défi que la compagnie est appelée à gérer est la reprise du personnel de la Loterie vert. D'ores et déjà, 44 (dont deux autrement capables) des 65 ex-employés (la différence ayant décidé de faire prévaloir leurs droits à la retraite) sont en face d'une offre d'emploi ferme de Lottotech et disposeront de deux semaines pour décider s'ils se joindront à la compagnie.

«Dès que toutes les modalités et accords seront finalisés, il y aura une période de formation et d'accompagnement qui durera au moins six semaines afin de faciliter l'intégration de la nouvelle équipe», explique le COO de Lottotech. D'ajouter qu'un comité mixte ministère des Finances-Lottotech a été constitué pour s'assurer que l'intégration se passe sans anicroche.

Cette étape passée, Lottotech travaille à redynamiser la Loterie vert pour introduire la première loterie en ligne d'ici une année.

Le Chiffre D'affaires Augmente De 50 % Après Le Lancement Du Second Tirage

Avec l'introduction d'un second tirage chaque mercredi, Lottotech espère renouer avec la situation financière de 2014. Celle qui lui avait permis de réaliser des bénéfices nets de Rs 166 millions. Ces derniers avaient chuté à Rs 40 millions en 2015 suivant les mesures budgétaires de 2015, ayant mis fin aux cartes à gratter et à la publicité sur le Loto. Mais les bénéfices nets ont remonté à Rs 88 millions en 2016 et à Rs 110 millions en 2018, grâce à des mesures pour rationaliser les coûts. D'ailleurs, après le lancement du second tirage il y a un mois, Lottotech se réjouit que le chiffre d'affaires ait augmenté de 50 % chaque semaine, contre 35 % précédemment. De plus, les parieurs dépensent dorénavant une moyenne de Rs 90 pour les deux tirages au lieu de Rs 63. Ce qui n'est pas un montant excessif, juge Moorghen Veeramootoo.