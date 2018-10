Ile Maurice: La police de l'Environnement veille au grain

To zété, to tasé. En une semaine, la police de l'Environnement a verbalisé des camionneurs pollueurs qu'elle a pris sur les faits. Elle a, en outre, procédé au nettoyage de plusieurs endroits.

Ils sont quatre policiers à superviser la région nord de Maurice, sous les ordres du sergent Raj Doolooa. Bien que même si la situation ne soit pas alarmante en ce qui concerne la pollution, il faut continuer à sensibiliser les gens. Car, souligne-t-il, chaque nouveau cas en est un de trop.

Le fait que l'équipe ne peut non plus passer au crible chaque centimètre de la région Nord. Cependant, précise le sergent, la police de l'Environnement fait régulièrement des rondes pour surveiller les endroits à risques et surtout ceux que les gens ont indiqués dans leurs plaintes.

«Il nous arrive de poireauter sans que rien ne se passe. Mais des fois, l'attente est fructueuse, comme dans le cas de ce guet à Triolet durant la semaine écoulée.» Ils ont ainsi pris en filature un camion qui se dirigeait à l'arrière d'une clinique à Triolet. Et les personnes à bord du véhicule ont été prises en flagrant délit. Elles se sont débarrassées des ordures sur un terrain en friche.

«Nous les avons obligées à tout ramasser et nous les avons emmenées au poste de police de Trou-aux-Biches. Nous avons rendu son camion au chauffeur quatre jours après et il doit maintenant s'acquitter d'une amende de Rs 15 000 à Rs 25 000», fait valoir Raj Doolooa.

En cas de récidive, une amende excédant Rs 25 000 et une peine d'un an de prison lui seront infligées. «Il faut savoir qu'une fois que nous attrapons quelqu'un, nous l'obligeons à tout nettoyer. C'est comme ça. Cela sert aussi de leçon pour ne pas récidiver», affirme le sergent. De souligner que tout véhicule transportant plus de 50 kilos de déchets doit détenir un permis pour ce faire.

«Certains font fi des règlements et continuent à jeter leurs déchets n'importe où dans le pays. Prenons l'exemple des caves à Plaine-des-Roches. Nous les avons complètement nettoyées il y a quelques semaines et déjà, nous retrouvons des ordures sur place.»

Outre le cas de ces camionneurs, le sergent Raj Doolooa dit avoir pris connaissance d'un important dépôt d'ordures dans la région de Melville et à Petit-Gamin, patelin situé entre Arsenal et Le Goulet, durant le mois écoulé. Avec la collaboration des officiers des conseils de district de Rivière-du-Rempart et de Pamplemousses, ses hommes et lui ont nettoyé à fond ces deux endroits la semaine dernière.

«Il nous a fallu deux semaines pour pouvoir localiser les déchets à Melville», explique le sergent Raj Doolooa. Les personnes qui ont attiré l'attention sur ces problèmes n'ayant pas voulu coopérer et dire où se trouvaient les déchets.

