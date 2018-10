Cameroun: L'Elecam confirme la forte abstention dans les régions anglophones

Beaucoup de commentaires au Cameroun ce mardi matin dans la classe politique et la presse après les propos de… Plus »

« Compte tenu de la situation, le plus important était d'organiser l'élection sur tout le territoire national et de faire en sorte que ce ne soit pas le terrorisme qui ait raison sur le pouvoir de l'Etat, estime Erik Essousse. Il n'y avait pas de raison que le scrutin puisse se tenir sans ces deux régions ».

Au Cameroun, après la tenue du scrutin présidentiel, la longue attente des résultats a commencé. Le vote s'est déroulé dans le calme sur la majorité du territoire. A l'exception des deux régions anglophones marquées par des violences et une très forte abstention. Plus de 50% des bulletins ont été dépouillés, a affirmé Elecam, ce lundi 8 octobre en fin de journée. L'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun reconnaît que le taux de participation a été « faible » dans les deux régions anglophones.

