Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Communiqué final du Bureau politique du 8 octobre 2018

Le Bureau Politique du PDCI-RDA s'est tenu le 08 octobre 2018, à l'Hôtel de la Paix de Daoukro, sur convocation et sous la présidence effective de son Excellence Henri Konan Bédié, président du Parti.

Au cours de cette rencontre, élargie aux membres du Comité des Sages, il s'est essentiellement agi d'examiner la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire et les tentatives de déstabilisation et de liquidation du PDCI-RDA confirmées par les différents procès en suspension et en annulation des réunions du Bureau Politique.

Après l'adoption de l'ordre du jour, le Président du Parti a délivré un discours d'orientation des travaux du Bureau Politique. Le Président du Parti a rappelé et dénoncé les procédures judiciaires en cours contre le PDCI-RDA visant sa déstabilisation et sa liquidation. Le Président du Parti a appelé à sortir de ce juridisme abscons qu'on veut imposer au PDCI-RDA. Il a condamné les manœuvres du régime en place qui porte atteinte à l'unité du Parti en s'ingérant dans son fonctionnement.

Le Président du Parti a informé le Bureau politique de sa décision de convoquer un Congrès Extraordinaire afin que celui-ci endosse l'ensemble des résolutions issues du Bureau Politique du 24 septembre 2018.

Il a ensuite invité le Porte-parole du Parti à donner lecture du projet de résolution à soumettre à débat et au vote. Après un débat franc, fraternel, enrichissant et démocratique entre ses membres, le Bureau Politique a renouvelé son soutien au Président du Parti dans la conduite des affaires du Parti.

Le Bureau Politique réaffirme la validité de toutes les décisions de sa session du 24 septembre 2018 en raison de leur conformité à nos Statuts et Règlement Intérieur.

Le Bureau Politique endosse l'initiative du Président du Parti de convoquer le 6ème Congrès Extraordinaire en vue de permettre au Parti de retrouver sa stabilité à travers une clarification qui fortifiera sa marche vers l'objectif de conquête du pouvoir d'Etat en 2020 et en fixe la date au 15 octobre 2018 à Daoukro.

Le Bureau Politique dénonce les menaces, les violences et attaques qui émaillent la campagne électorale en cours, notamment à Guiglo, Port-Bouët et Duékoué.

Le Bureau Politique invite la Commission électorale indépendante (CEI) et le Gouvernement à prendre leur responsabilité afin de garantir la sécurité des candidats et des électeurs pour des élections libres, transparentes, équitables, crédibles et apaisées.

Le bureau politique, face aux enjeux et aux périls qui menacent l'unité du Parti appelle les militants et militantes à une union sacrée autour de son Excellence Henri Konan Bédié, Président du Parti et les rassure de la détermination du parti à reconquérir le pouvoir d'Etat en 2020.

Fait à Daoukro, le 08 octobre 2018

Le Bureau Politique