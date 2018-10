Burkina Faso: Taxe de prélèvement d'eau - Les usagers bientôt soumis à la règlementation

Au Burkina Faso, alors que se mène la traque contre les bases terroristes dans l'Est, les ONG en activité… Plus »

«Satisfait», le Directeur régional (DR) de l'eau et de l'assainissement du Centre-Sud, Idrissa Bamogo, a confié que la rencontre a été un succès et a répondu aux attentes de son département.

Pour elle, cela est une nécessité, car la gestion de l'eau doit être une préoccupation commune. «Si nous ne mutualisons pas nos efforts, un jour, nous n'aurons plus d'eau dans nos marigots et nos barrages. Ce sera la catastrophe», a soutenu Mme Sia.

Durant les deux jours, leur travail a consisté prioritairement à l'examen des taux et des modalités de recouvrement de la taxe de prélèvement de l'eau brute pour les activités agricoles, pastorales, piscicoles, aquacoles et sylvicoles.

Les participants venus des provinces du Bazèga, du Nahouri et du Zoundwéogo, sont des maraîchers, des aquaculteurs, des entrepreneurs agricoles, des membres de faîtières agricoles, d'associations d'éleveurs, des Comités d'usagers de l'eau (CUB), du Comité local de l'eau (CLE) Bagré Aval-Ouest et des services déconcentrés en charge de l'eau.

Son extension à tous les usagers de l'eau a donné lieu à l'élaboration de textes complémentaires. Pour garantir un succès dans l'application de la nouvelle CFE, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Sud a convié des usagers de l'or bleu à une rencontre d'échange, les 4 et 5 octobre 2018, à Manga.

La bonne gestion de l'eau et des ressources en eau est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Pour relever le défi, il a été institué, en 2009, une taxe parafiscale sur la base des principes «préleveur-payeur» et «pollueur-payeur».

La direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre-Sud a échangé avec les usagers de l'eau de la localité, les 4 et 5 octobre 2018 à Manga, sur la taxe de prélèvement de l'eau brute pour les activités agricoles, pastorales, piscicoles, aquacoles et sylvicoles.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.