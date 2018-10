Afrique: Ballon d'or 2018 - Après Sadio Mané, un autre africain nominé

Sadio Mané ne sera pas le seul Africain nommé au Ballon d'Or 2018. Les organisateurs ont fini de dévoiler toute la liste des 30 candidats et on découvre un second Africain. Il s'agit de l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah.

L'ancien joueur de Chelsea, déjà finaliste au prix du Joueur UEFA de l'année et aux The Best FIFA Football Awards figure dans la liste aux côtés d'Ivan Rakitic, Raphael Varane, Sergio Ramos et Luis Suarez.

Avant Salah, c'est son coéquipier Mané qui avait été dévoilé.

Le lauréat du Ballon d'or 2018 sera connu le 3 décembre prochain. Il sera désigné par les journalistes spécialisés dans le monde sur trois critères importants: Performances individuelles et collectives (palmarès) pendant l'année; Classe du joueur (talent et fair-play); Carrière du joueur.

Voici la liste complète

Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

Alisson (BRE / Liverpool)

Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

Edinson Cavani (URU / PSG)

Thibaut Courtois (BEL / Chelsea)

Cristiano Ronaldo (POR / Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City)

Roberto Firmino (BRE / Liverpool)

Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

Antoine Griezmann (FRA / Atlético Madrid)

Eden Hazard (BEL / Chelsea)

Isco (ESP / Real Madrid)

Harry Kane (ANG / Tottenham)

N'Golo Kanté (FRA / Chelsea)

Hugo Lloris (FRA / Tottenham)

Mario Mandzukic (CRO / Juventus Turin)

Sadio Mané (SEN / Liverpool)

Marcelo (BRE / Real Madrid)

Kylian Mbappé (FRA / PSG)

Lionel Messi (ARG / FC Barcelone)

Luka Modric (CRO / Real Madrid)

Neymar (BRE / PSG)

Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

Paul Pogba (FRA / Manchester United)

Ivan Rakitic (CRO / FC Barcelone)

Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

Sergio Ramos (ESP / Real Madrid)

Luis Suarez (URU / FC Barcelone)

Raphaël Varane (FRA / Real Madrid)