Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Un rapport dénonce 19 cas d'assassinats au mois de septembre

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Un quartier de la cité d'Uvira au Sud-Kivu

Dans son rapport mensuel de septembre l'organisation Sajecek Forces vives fait le point sur l'insécurité dans la province du Sud-Kivu. Cette Ong spécialisée dans les questions de gouvernance a enregistré au moins « 19 cas d'assassinat, plus de 44 maisons attaquées et plus de 31 cas d'enlèvements au mois de septembre 2018 ».

De ce rapport, il ressort que la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu vient en tête « dans la rubrique de tueries et attaques des maisons avec respectivement 5 et 18 cas suivie de Mwenga avec 4 cas et 3 cas pour Uvira », indique le rapport. Avant de poursuivre, « viennent ensuite Kabare, Shabunda et Walungu avec 2 cas chacun et 1 cas pour le territoire de Fizi. Le territoire d'Uvira vient à la première place des enlèvements avec un total de 16 personnes sur 31 cas ». Sajecek affirme que le Sud-Kivu « n'a jamais connu aussi un grand nombre d'enlèvements comme c'est le cas du mois de septembre écoulé ».

« La vie humaine semble n'est pas avoir la valeur aux yeux de l'actuel locataire de Nyamoma qui, depuis son arrivée à la tête de la Province du Sud-Kivu l'insécurité ne cesse de prendre une grande ampleur au point que les criminels ont commencé à assassiner de paisibles citoyens avec des armes à feu même la journée en plein centre-ville sous l'œil endormant et coupable de l'autorité provinciale, lui qui avait promis à son investiture qu'il ferait la sécurité son cheval de bataille. ... Pour juguler l'insécurité, il faut une volonté politique, des mesures coercitives et des moyens conséquents que de se limiter à une opération +trompe l'œil+ appelée +Tujikinge+ », lit-on dans le rapport.

Ceci est tableau peint par Sajecek Forces vives

Tueries Maisons attaquées Enlèvements Justice populaire

Bukavu 5 18 3 -

Kabare 2 4 - -

Walungu 2 - - -

Mwenga 4 - 9 -

Uvira 3 16 16 -

Fizi 1 2 3 -

Shabunda 2 4 - -

Idjwi - - - -

Kalehe - - - -

Total 19 44 31 -

Selon Laprunellrdc.info, l'organisation avait, en aout dernier, également fait recenser 19 personnes tuées et plus de 36 maisons attaquées par des bandits armés au Sud-Kivu.

La même source rapporte que cette Ong proposait aussi que l'autorité provinciale puisse s'investir pour la sécurité de la population de la province du Sud-Kivu en prenant non seulement des mesures adéquates et solides, mais aussi et surtout en mettant à la disposition de services de sécurité des moyens nécessaires pouvant leur permettre d'assurer une bonne sécurité.

Comme dans les précédents rapports, Sajecek dénonce « l'inaction » du gouverneur du Sud-Kivu dans la lutte contre l'insécurité et l'accuse de « passer le temps en campagne électorale à Kabare au lieu de s'intéresser à la sécurité de la population ».