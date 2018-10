Burkina Faso: Coris Bank International - Un total bilan de 1077 milliards de FCFA au 30 Juin 2018

La mega banque burkinabé Coris Bank International(CBI) affiche un total bilan de 1077 milliards de FCFA en progression de 5,6% % annoncent les dirigeants de la banque basée à Ouagadougou.

Commentant les résultats, les dirigeants de la compagnie ont fait remarquer que le premier semestre 2018 aura été marqué par un contexte sécuritaire difficile. Sur le plan réglementaire, il consacre l'entrée en vigueur du Plan Comptable Bancaire Révisé et des recommandations de Bâle II et Bâle III.

Dans cet environnement changeant, Coris Bank International, avec un maillage du territoire national, a poursuivi sa dynamique de conquête en renforçant ses parts de marchés.

Ainsi au 30 juin 2018, CBI SA reste très active dans les activités de collecte de dépôts et de financement de la clientèle, avec des encours d'emplois et de ressources clientèle en progression respective de 14,9% et 21,1%.

Le Produit net Bancaire évolue de 13,4% pour atteindre 25,780 milliards à fin juin 2018 , porté par les marges obtenues sur les activités de la clientèle et de trésorerie et par les commissions engrangées sur les produits et services offerts.

A un niveau maitrisé de 86,6% des projections budgétaires du semestre les frais généraux enregistrent une hausse de 25,9% par rapport à fin juin 2017, pour soutenir l'évolution de l'activité et la mise en œuvre de nouveaux projets.

Après un coût de risque de 4,5% et un résultat avant impôt qui s'accroit de 7,8 % par rapport à fin juin 2017, le résultat net ressort à 11 198 millions, en progression de 11,2% comparativement à fin juin 2017.

Un deuxième semestre 2018 qui augure de bonnes perspectives

Au terme du premier semestre, CBI SA affiche une progression de 5,6% de son total bilan qui 'établit à 1077 milliards de FCFA au 30 juin 2018, avec une contribution de de 6,7 % soit 72,5 milliards de ses succursales du Benin et du Sénégal.

Cette bonne tendance devrait se maintenir au cours des deux prochains trimestres de l'exercice 2018, tant en termes de perspectives d'activités que de résultats.