Burkina Faso: Transformation du manioc - L'association Wendkuuni ouvre une unité à Kyon

Il a rassuré que le conseil municipal mettra les moyens nécessaires pour aider l'association dans l'entretien et le suivi des activités locales en lien avec la culture, la récole et la transformation du manioc.

Partant de là, elle a réitéré la disponibilité de l'exécutif à soutenir les initiatives de la coopérative en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et sauver la femme rurale de la pauvreté et de la famine.

Une initiative que la Secrétaire d'Etat, Yvette Dembélé représentant la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a appréciée positivement. A l'écouter, le gouvernement à travers l'axe 2 du Plan national de développement économique et social (PNDES) travaille à faire de la femme une actrice dynamique du développement endogène.

Et pour y parvenir, elle a dit compter sur l'accompagnement de partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, l'unité que la coopérative vient d'ouvrir a été réalisée grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Le mécanisme, selon elle, favorise la création d'emplois ainsi que l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. « Mettre au point des unités de transformation est source de création de revenus stables et permet aux populations locales de gagner dignement leur vie », a-t-elle dit.

En milieu rural, la transformation des produits agricoles préoccupe les populations villageoises. Pour relever ce défi et soulager les difficultés en zone rurale, la création d'unités de transformation est plus que nécessaire. C'est dans cette logique que l'association féminine Wendkuuni a implanté dans le village de Kyon, province du Sanguié, une unité de transformation du manioc.

