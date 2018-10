Burkina Faso: Procès du putsch - Faïçal Nanéma, le "mobilisateur"

A l'audience du procès du putsch manqué du lundi 8 octobre 2018, l'administrateur de société, Faïçal Ousseini Nanéma et le journaliste, Adama Ouédraogo étaient à la barre. Le premier est accusé d'avoir incendié les domiciles de feu Salifou Diallo et de Safiatou Lopez et de recel d'objets volés, alors que le second est poursuivi pour complicité de coup d'Etat, meurtres et coups et blessures volontaires.

Ousseini Faïçal Nanéma, administrateur de société est le premier prévenu à passer à la barre le 8 octobre 2018. Il a déjà été condamné à 6 mois de prison ferme pour des faits de viol en 2012 et à 24 mois de prison ferme en 2013 pour complicité d'escroquerie. Dans l'affaire du coup d'Etat manqué, il est accusé des faits de dégradations de biens et de recel d'objets volés.

Mais, l'accusé nie avoir incendié le domicile de feu Salifou Diallo et celui de Safiatou Lopez encore moins avoir recelé des objets volés sur ces lieux.

Dans sa version des faits, le 16 septembre 2015, il a reçu l'information de l'interruption du Conseil des ministres sur les réseaux sociaux aux environs de 14h30mn. Le lendemain 17 septembre, à travers les communiqués lus à la télévision par le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, Nanéma dit avoir compris la situation.

«Alors, j'ai lancé un appel à la mobilisation au rond-point des Martyrs sur les réseaux sociaux. Ainsi, du 17 au 19 septembre 2015, j'étais en ces lieux pour inviter la population à soutenir le CND (Conseil national de la démocratie : NDLR) et à l'hôtel Laïco pour rencontrer les médiateurs parce que je connaissais ces personnalités. D'ailleurs, le président du Bénin, Yayi Boni, m'a remis 2 000 000 F CFA», a-t-il souligné.

Le 18 septembre 2015 de retour de l'hôtel Laïco, il est revenu au rond-point où il dit avoir vu des objets «France au revoir» en vente. «J'ai donc acheté une statuette à 20 000 francs CFA, un fer à repasser à 12 500 francs CFA et un sac à 5 000 francs CFA. Je n'ai jamais recelé d'objets», a-t-il précisé.

Parlant des incendies, l'accusé a soutenu que le 17 septembre au rond-point des Martyrs, il aurait appris que des manifestants se dirigeaient vers le domicile de feu Diallo pour l'incendier. Alors, à l'entendre, il a alerté des militaires de passage. «Ils m'ont embarqué afin que je puisse leur montrer la maison.

Ce jour, on a pu éviter l'incendie du domicile ainsi que le lynchage de l'agent de police Manli Yacouba. C'est au soir du 18 septembre que j'ai appris sur les réseaux sociaux, que la maison a finalement été incendiée. C'est en ce moment aussi j'ai compris que les objets achetés venaient de là», a expliqué l'accusé au parquet militaire.

«J'ai acheté les objets»

«Mais pourquoi n'avoir pas informé la gendarmerie pour un constat ?», a demandé Alioun Zanré. «Le pays était en crise. J'attendais que la situation se stabilise avant d'aller en personne remettre les objets à Salifou Diallo, car c'est mon parrain», a soutenu le «récidiviste».

«Mais pourquoi avoir incendié le domicile de Lopez ?», a interrogé le ministère public. M. Nanéma répond : «Je ne la connais pas personnellement.

Je ne sais même pas où elle habite encore moins mettre le feu à son domicile. Si je voulais m'adonner à cette pratique, j'aurai pu incendier les domiciles des membres du bureau exécutif du MPP, non loin du rond-point».

Faïçal Nanéma a affirmé avoir scandé des slogans pro-CND parce qu'il voyait en ce coup d'Etat, un salut pour la nation, car la Transition avait créé une sorte d'exclusion entre les citoyens à travers la loi excluant certaines personnes des élections et celle ayant fait du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, un général. «Qu'est-ce que ce dernier a fait pour la nation ?

Rien», a lâché l'accusé. Et d'ajouter qu'il y avait une probabilité du vol de la victoire du candidat Eddie Komboigo du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) au soir des élections.

Tous ces faits, a-t-il dit, l'ont motivé à appeler à la mobilisation et à soutenir le CND. Faïçal Nanéma a toutefois souhaité que les pros et anti-putschistes, les insurgés et les non-insurgés s'unissent pour construire désormais le Burkina Faso.

Suspension d'audience pour conflit d'intérêt

Répondant aux questions du parquet, il a estimé que ce procès est simplement politique. «On a amené devant votre barre, des gens qui dérangent le pouvoir, monsieur le président», a-t-il soutenu. Et au parquet de relancer en lui opposant la déposition de Da Sami. «Da Sami a déclaré vous avoir vu à l'Hotel Laïco», a affirmé les parquetiers.

Une question que le prévenu n'a pas digérée. Il a alors commencé à charger Da Sami. «Si Da Sami peut garder le général et être à Laïco, c'est alors lui qui a terrorisé et tué les gens pendant les événements», a-t-il laissé entendre. Des propos qui ont amené son conseil Me Arnaud Sampébré, a demandé une suspension d'audience, car il est également l'avocat de Da Sami.

A la reprise, Me Sampébré a estimé qu'au regard des faits, il ne peut plus représenter les deux accusés, car il y aurait un conflit d'intérêts. Il a proposé de se référer au bâtonnier afin de décider de qui des deux, il va continuer à défendre.

Selon le parquet militaire, il n'y a pas de conflit d'intérêts, car Nanéma n'est pas poursuivi pour coups et blessures. Mais cette position n'est pas partagée par tous. Du côté de la partie civile, Me Séraphin Somé a déclaré que la demande du conseil de Nanéma est conforme à l'organisation du barreau et salut la vigilance de Me Sampébré.

«L'accusé a donné des faits précis sur les agissements de Da Sami lors des événements», a-t-il conclu. A la lumière de ces débats, le tribunal a suspendu l'audition de Nanéma afin que son conseil puisse se décider.

L'audience s'est poursuivie avec Adama Ouédraogo dit Damis. Il lui est reproché des faits de complicité de coup d'Etat, meurtre, et coups et blessures volontaires. Des faits que l'accusé dit ne pas reconnaître. L'audience reprend ce matin, 9 octobre, avec sa relation des faits.