Afrique: Réunion de la zone Franc CFA - Bruno Le Maire appelle à mobiliser plus de recettes fiscales pour réduire l'endettement

« Tous les États de la zone franc ont adopté un plan d'action et un calendrier détaillé pour le renforcement de la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme », a souligné, au sortir de la rencontre, Bruno Le Maire. A l'issue de la rencontre, ce dernier a rappelé par ailleurs les avancées au sein de l'union.

Comment mobiliser plus de ressources pour financer la croissance ? Cette problématique était au cœur de cette rencontre qui a permis également aux participants de donner leur opinion sur la question du blanchiment d'argent et du terrorisme.

« Une meilleure mobilisation des recettes fiscales, c'est plus de croissance et moins d'endettement », a affirmé le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ce lundi 8 octobre, à Paris (France), lors d'une réunion avec les gouverneurs des Banques centrales de la zone Franc Cfa, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ainsi que les ministres des Finances des 14 États d'Afrique de l'ouest et centrale ayant en partage le Fcfa, a appris Fratmat.info.

