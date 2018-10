Afrique: Election de la future SG de la Francophonie - Deux candidates pour un fauteuil

Dans une lettre ouverte récente publiée au Canada, Michaëlle Jean est revenue sur l'ardeur avec laquelle l'OIF a défendu sous sa direction, les valeurs universelles de « multilinguisme », de « diversité des expressions culturelles des peuples » et de « l'humanisme intégral », dans les tribunes de l'ONU, de l'UNESCO et de l'OCDE.

En plus, il pense que la candidature de la Rwandaise pose «un problème de démocratie et des droits de l'homme, le Rwanda n'étant pas véritablement un modèle ». Il y a eu beaucoup de répressions contre les opposants politiques, dit-il, même si le président Kagamé a récemment libéré quelques 2 000 prisonniers, dont l'opposante Victoire Ingabiré.

Interrogé par RFI en début de semaine écoulée, l'un des signataires, Pierre-André Wiltzer, ancien ministre français de la Coopération, déclarait tout de go que le « Rwanda était un pays francophone et que le président Paul Kagamé a décidé de donner la priorité à l'anglais au détriment du français ».

Louise Mushikiwabo n'a pas ménagé sa peine depuis le sommet de l'UA à Nouakchott, début juillet 2018, où elle a reçu le soutien de l'organisation panafricaine. Elle se serait déjà rendue dans dix-huit pays (dix en Afrique, quatre en Europe, trois en Asie et un au Proche-Orient), où elle a été reçue au plus haut niveau.

Les deux candidates en lice se livrent depuis, un subtil combat à fleurets mouchetés, avec pour armes favorites, des articles de presse plus ou moins partisans et une diplomatie mûrie.

Les 11 et 12 octobre 2018, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OIF va plancher à Erevan, en République d'Arménie, sur des sujets d'enjeux mondiaux avec à la clé, la désignation de la personnalité qui dirigera pour les quatre ans à venir, l'organisation de la Francophonie.

Le Sommet de la francophonie prévue se tenir, les 11 et 12 octobre 2018, à Erevan en Arménie, connaîtra l'élection de la prochaine Secrétaire générale (SG) de la Francophonie. Deux prétendantes, la Rwandaise Louise Mushikiwabo et la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession, portées respectivement par la France et le Canada, se disputent le prestigieux poste.

