Angola: Des Congolais tués en marge d'une opération d'expulsion de clandestins

Notre principale préoccupation c'est surtout que ces personnes qui rentrent dans le respect de leurs droits et de leur dignité et donc qu'il n'y ait pas de problèmes de violence.

Depuis, les services officiels installés au poste frontalier de Kamako, en RDC, rapportent que plusieurs milliers de Congolais ont regagné leur pays. Parmi eux, il y a les refoulés et ceux qu'on appelle les retournés volontaires. A Kamako, certains passent la nuit à la belle étoile et d'autres dans des églises.

Certains parmi ces Congolais étaient des jeunes actifs dans l'exploitation artisanale de diamant. Ils auraient utilisé machettes, bêches et divers autres objets contre les policiers commis aux opérations d'expulsion. La police angolaise aurait alors ouvert le feu faisant sur place deux morts, selon la télévision publique angolaise ; cinq morts et plusieurs blessés d'après d'autres sources.

