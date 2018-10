Burkina Faso: Prudence renforcée pour les ONG dans l'est du pays

Tous les responsables que nous avons appelés ont souhaité rester anonymes pour éviter toute exposition. « On ne sait pas qui nous attaque et il faut éviter de se dévoiler », justifie le responsable d'un projet financé par des partenaires européens.

Pour ces responsables d'organisations non gouvernementales, l'inquiétude se situe dans les délais d'exécution des projets. « Nous avons réduit les heures de travail et parfois on évite d'aller sur le terrain en cas de menace », précise notre interlocuteur. Il affirme que certains délais ne seront pas respectés et qu'il faudra expliquer cela aux partenaires qui financent les projets.

« Nous n'avons d'autre choix que de rester et travailler pour les populations, mais pour les déplacements nous nous référons aux consignes des forces de défense et sécurité », relate un chef de projet.

