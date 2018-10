Algérie: Agriculture - L'assurance est indispensable pour sécuriser le revenu et l'investissement

Présent à cette cérémonie, le directeur de wilaya des services agricoles (DSA) Laib Makhlouf, a relevé l'importance de ce rapprochement de la CRMA de Tizi-Ouzou du monde rural, une proximité qui facilitera le contact et le travail de sensibilisation des agriculteurs sur l'importance de contracter des assurances. "Aujourd'hui les agriculteurs sont sensibilisés et accompagnent l'administration dans sa démarche de développement du secteur ce qui nous laisse confiants quant à l'avenir de ce secteur à Tizi-Ouzou", a-t-il d

Le DG de la CNMA a observé que des outils comme l'assurance, "peuvent soulager l'agriculteur et atténuer les risques liées aux aléas climatiques, aussi il est important pour nous de permettre à l'agriculteur de maintenir son activité et assurer un revenu qui lui permettra de continuer à investir".

Il a à cette occasion, a annoncé que d'autres structures seront ouvertes à Tizi-Ouzou et dans d'autres wilayas pour renforcer la proximité avec le monde agricole et l'accompagnement des agriculteurs en leur assurant un service de qualité et en leur apportant des services innovants.

