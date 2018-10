Algérie: L'UE salue la "qualité" des réformes dans le secteur de la Justice en Algérie

Alger — L'Union européenne (UE) se félicite de la "qualité" des réformes entreprises par l'Algérie dans le secteur de la Justice, en particulier dans le système pénitentiaire, a déclaré lundi à Alger le chef de la Délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke.

"Nous nous félicitons de la qualité et de l'ambition des réformes entreprises par l'Algérie dans le secteur de la Justice et en particulier dans le système pénitentiaire ainsi que de la coopération lancée par les deux parties en 2006 pour appuyer l'effort algérien à mettre en place ces réformes", a indiqué M. O'Rourke, lors du colloque sur le thème "Algérie-UE, 10 ans de coopération en matière pénitentiaire, bilan et perspective".

Il a affirmé que "depuis 2006, l'Algérie a consenti un effort majeur de réforme de la justice et du système pénitentiaire visant à mettre le secteur en conformité avec les standards internationaux".

L'UE a contribué à la réforme pénitentiaire en Algérie à travers deux programmes.

Le premier a concerné l'appui de la réforme pénitentiaire de 2008 à 2014 portant sur la réinsertion, la formation des ressources humaines, les systèmes informatiques et la sécurité, alors que le second consiste en le jumelage avec l'administration française et italienne et tend à concrétiser et mettre en œuvre l'Accord d'association entre l'Algérie et l'UE, entre le 16 mai 2016 et le 15 novembre 2018.

Parmi les résultats "concrets" de la coopération entre l'Algérie et l'UE, figure notamment l'élaboration du "Référentiel des emplois et compétences" du personnel de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), la Charte éthique et le Code déontologique médical, la formation et l'accompagnement des services d'orientation et d'évaluation de quatre établissements pénitentiaires pilote (El Harrach, Bejaia, Ain Oussara, Oran) pour la mise en œuvre d'outils modernes d'appréciation des risques de comportement violent, dangerosité et psychopathie, a-t-on indiqué auprès de l'UE.

Le chef de la Délégation de l'UE en Algérie a affirmé que la participation à ce colloque des administrations pénitentiaires des deux rives de la Méditerranée et de plusieurs pays de la région du Sahel "témoigne du fait que la réforme pénitentiaire est un défi commun et qu'il est donc primordial de partager nos expériences respectives et de mettre en commun nos savoir-faire".

Le chef de la Délégation de l'UE a, à cette occasion, félicité l'Algérie pour la mise en œuvre, en 1993, d'un moratoire sur la peine de mort et pour la poursuite de son application.

"A l'occasion de la célébration, dans deux jours, de la Journée internationale contre la peine de mort, je tiens à remercier l'Algérie qui a su mettre, en 1993, un moratoire sur la peine de mort, dans des circonstances très difficiles, et qu'il continue à appliquer", Le chef de la Délégation de l'UE

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Justice, Zouaoui Ladjine, a remercié l'UE pour son accompagnement et son soutien à l'Algérie dans son entreprise des réformes de la justice notamment de son système pénitentiaire.

Il a rappelé que l'arsenal pénitentiaire a connu (depuis son lancement en 1999 dans le cadre des réformes de la Justice initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika) une progression et un ensemble de réformes ayant ciblé le cadre législatif.

Ces réformes visaient notamment le renforcement des droits des détenus, l'humanisation des conditions de détention et la concrétisation des meilleurs principes pour la politique de la réinsertion sociale des détenus, a-t-il dit.

Il s'agit aussi de l'amélioration du fonctionnement des établissements pénitentiaires suivant les standards internationaux, le renforcement de sa sécurité et la promotion de ses ressources humaines.

Le même responsable a indiqué que ces réformes portent, également, sur la modernisation du secteur pénitentiaire, par le biais de la construction d'établissements pénitentiaires en conformité avec les standards internationaux, l'introduction de l'informatique et la planification stratégique dans la gestion des établissements pénitentiaires.

Il a révélé, à cette occasion, que "81 nouveaux établissements pénitentiaires sont déjà réalisés ou en cours de construction à travers le territoire national", ajoutant que ces infrastructures viennent remplacer celles datant de l'époque coloniale.

Ladjine a mis en avant aussi l'introduction des nouvelles technologies dans le système pénitentiaire comme l'utilisation du bracelet électronique pour les détenus jugés définitivement à des peines de moins de 3 ans de réclusion.

Dans ce sens, le directeur général de l'Administration pénitentiaire, Mokhtar Felioune, a annoncé la généralisation du bracelet électronique, appliqué actuellement dans certains tribunaux, "vers la fin novembre prochain".

Le colloque vise à explorer les différents volets de la réforme pénitentiaire algérienne, de passer en revue les acquis de l'administration pénitentiaire et de réfléchir sur les leçons apprises pouvant aussi contribuer aux réflexions menées en ce moment par d'autres pays partenaires, a-t-on indiqué lors de la rencontre, qui traitera des conditions de détention, de la politique de réinsertion et de la sécurité ainsi que de la mise en place d'une réforme pénitentiaire.