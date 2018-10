Algérie: Zitouni appelle à s'inspirer des sacrifices des moudjahidine pour relever les défis

Accompagné par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et des membres de la famille révolutionnaire, M. Zitouni a visité la maison des quatre martyrs à la Casbah où la Fatiha a été récitée à leur mémoire et une gerbe de fleurs a été déposée.

"Si les sacrifices d'hier consentis par nos martyrs avaient permis à l'Algérie de recouvrer sa souveraineté, le peuple algérien aspire, aujourd'hui, à remporter le pari du progrès et du développement", a soutenu le ministre lors de cette rencontre tenue au Musée national du moudjahid, en présence de moudjahidine et de lycéens.

S'exprimant lors d'une conférence historique organisée à l'occasion du 61e anniversaire de la disparition des quatre héros de la Casbah, tombés en martyrs (Hassiba Ben Bouali, Ali Ammar dit Ali La Pointe, Mahmoud Bouhamidi et Yacef Omar dit le petit Omar), le ministre a indiqué qu'il était "impératif d'ancrer l'histoire et les enseignements tirés de la révolution nationale, qui devraient être un modèle à suivre par les générations montantes pour mieux comprendre le présent et construire l'avenir".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.