Algérie: La production locale de semence de pomme de terre doit être développée

Par ailleurs, cet évènement de quatre jours est ponctué par des rencontre B To B destinées à favoriser les échanges entre les investisseurs porteurs de projets, ainsi que des forums et conférences sur les questions liées au monde agricole.

Avec pour thème "pour une agriculture intelligente, face au défi d'une sécurité alimentaire et sanitaire durable", le salon accueille plusieurs forums liés aux recommandations issues des assises nationales de l'agriculture d'avril dernier, priorité nationale du gouvernement et de l'organisation interprofessionnelle des filières agricoles.

Outre le pavillon néerlandais, la délégation ministérielle s'est rendue au stands des opérateurs internationaux mais aussi nationaux activant dans les secteurs de l'équipement d'élevage, les produits sanitaires et fertilisants, le machinisme agricole ainsi que la pêche et l'aquaculture.

Dans ce sens, la représentante néerlandaise a évoqué le projet de formation des jeunes agriculteurs et étudiants agronomes dans la fertilisation des terres et le renforcement de l'irrigation goutte à goutte dans la wilaya d'El Oued.

Pour encourager les investissements dans le pays, M. Bouazghi a assuré les opérateurs économiques présents du soutien des pouvoirs publics en faveur des partenariats d'investissement algéro-néelandais et de l'apport d'un maximum de garanties et de facilitations pour que ceux-ci réussissent dans l'intérêt des deux pays.

Présente à la cérémonie ouverture, la ministre néerlandaise de l'agriculture, de la nature et de la qualité des aliments, Marjolijn Sonnema, dont le pays est l'invité d'honneur, a accompagné M. Bouazghi au cours de sa visite aux différents stands du salon, regroupant 550 exposants dont plus de 300 étrangers.

