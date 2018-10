Algérie: Miliana - Commémoration du 61ème anniversaire de la mort d'Ali la pointe

Après plusieurs tests et mises à l'épreuve qui consistaient à mener des missions périlleuses dans la capitale, quadrillée alors par les parachutistes du général Massu, notamment des attentats contre des gendarmes et des traîtres à la cause algérienne, Ali la pointe constitua avec un groupe de fidayîn, dont font partie Hassiba Ben Bouali et Abderrahmane Taleb, un commando de choc qui alla porter le combat au cœur même de l'état-major français.

Combattant au courage et à l'audace exemplaires de la lutte de libération nationale, Ali Ammar (1930-1957), est principalement connu pour sa participation à la bataille d'Alger aux côtés de Hassiba Ben Bouali, Zohra Drif, Omar Yacef (dit petit Omar) et Yacef Saâdi, alors chef de la zone autonome d'Alger (ZAA).

Ces célébrations doivent également constituer une occasion pour expliquer aux jeunes que "l'indépendance n'a jamais été un cadeau offert par la France mais, est le fruit de bien de sacrifices consentis par des centaines de milliers d'hommes et de femmes épris de justice et de liberté."

Une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle érigée sur la place qui porte le nom du martyr au cours d'une cérémonie organisée en présence des moudjahidine de la région et des autorités civiles et militaires de la wilaya, à leur tête le wali, Aziz Benyoucef.

