Algérie: Messahel reçoit une délégation parlementaire canadienne

- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu lundi à Alger, une délégation de la mission bilatérale Canada-Afrique, conduite par Rob Oliphant et Raynell Andreychuk.

Le Canada entretient des relations "très importantes" avec l'Algérie, a déclaré M. Oliphant à la presse à l'issue de la réunion, affirmant que les deux pays ont de bonnes perspectives pour aller de l'avant dans le renforcement de leur coopération bilatérale à travers le développement et la diversification de leur partenariat.

Par la même occasion, le sénateur canadien a relevé le "rôle de l'Algérie dans la sécurité et la stabilité régionales, et son leadership en matière de démocratie", ajoutant que les deux pays partagent aussi les mêmes vues sur les questions relatives à l'indépendance et à l'autodétermination.

Pour sa part, Mme Andreychuk s'est félicitée des entretiens qui ont eu lieu entre les deux parties.

Elle a mis l'accent, à cet égard, sur l'importance pour son pays de renforcer ses relations avec l'Algérie, à travers un dialogue et une concertation continus sur les différentes questions d'intérêt commun, et l'intensification des échanges au niveau gouvernemental et parlementaire notamment.

La sénatrice a évoqué l'existence de divers domaines susceptibles de contribuer au renforcement de ces relations, en particulier l'économie.