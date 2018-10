Algérie: Industrie militaire - Livraison de 508 véhicules Mercedes-Benz multifonctions

- Un total de 508 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie, ont été livrés lundi par la société Algerian Motors Services Mercedes-Benz (AMS-MB Spa) de Rouiba au profit du ministère de la Défense nationale (MDN) ainsi que d'entreprises économiques locales, publiques et privées.

Ce nouveau lot comporte 320 bus, camions et véhicules utilitaires de type "Sprinter" au profit de la Direction centrale du matériel relevant du MDN et qui seront destinés au transport de troupes, dépannage léger, citernes d'eau et de carburant ainsi que les opérations de chasse neige.

Les 188 véhicules restant sont destinés pour des entreprises économiques locales, publiques et privées.

Il s'agit de l'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa), Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal, filiale de Sonatrach), Société de transport et de manutention exceptionnels des équipements industriels et électriques (Transmex, filiale de Sonelgaz), Cosider Construction (filiale du groupe Cosider), l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP, filiale de Sonatrach), Manbaa El Goléa, Union des coopératives de céréales d'Oran (UCC Oran) et l'entreprise Hachlaf Abdelghani.

Ces véhicules ont été produits dans les usines de la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB Spa) de Rouiba (Alger) et de la Société algérienne de fabrication des véhicules (Safav Spa) installée à Bouchakif (Tiaret).

"Cette opération vient de couronner un long parcours qui a permis de produire jusqu'à maintenant plus de 4.700 véhicules grâce à nos 660 employés", a noté le directeur général de SAPPL-MB Spa, Youcef Bouali, soulignant que cette société "visait essentiellement à satisfaire les besoins du marché national en matière de véhicules poids lourds et contribuer ainsi à densifier le tissu industriel national".

Intervenant lors de la cérémonie de livraison, le représentant de la Direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale, le Colonel Redaoui Touhami, a affirmé que ces opérations de livraison interviennent dans le cadre de la "concrétisation des instructions du Général de Corps de l'Armée nationale , vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat major de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaid Salah, relatives à l'augmentation des capacités des unités de l'ANP en développant les différentes industries militaires, conformément à la politique économique initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à redynamiser et encourager la production nationale".

Selon lui, "ces efforts affirment les grands pas franchis par l'ANP grâce aux réalisations considérables aux niveaux scientifiques, d'équipement, d'armement, de formation et de préparation, ce qui a permis d'acquérir plus de maturité et de modernisation et de continuer à activer tous les facteurs permettant à atteindre la force et l'efficacité opérationnelle nécessaires sur tout le territoire national".

La cérémonie de livraison a été également marquée par la remise de la certification de conformité aux normes de l'IATF 16949, par l'Organisme de certification allemand DQS à la SAPPL-MB.

La remise de cette certification, relative au management de la qualité dans le domaine de l'industrie automobile, vient suite à un audit d'évaluation réalisé en août dernier par les experts de DQS.

La SAPPL-MB devient ainsi la première entreprise algérienne à avoir cette certification "très exigeante", qui a été créée en 2016 pour succéder aux normes ISO 9001, d'après les explications du Chef de département du développement international au sein de DQS, Dietler Stadler.

En marge de la cérémonie, plusieurs nouveaux modèles Mercedes-Benz fabriqués en Algérie, ont été présentés.

Il s'agit du modèle d'Actros 3341, cinq nouveaux modèles d'Accelo 915 et de trois modèles de Sprinter 311.

Ces nouveaux modèles, "toujours en cours d'amélioration", seront commercialisés à partir de la fin 2018, selon les déclarations du président du Conseil d'administration de la SAFAV-MB, le Général Smaïl Krikrou, affichant la disponibilité des usines algériennes à produire d'autres modèles selon les spécifications techniques demandées par les clients.