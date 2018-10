Afrique de l'Ouest: 4ème Edition du Marketing Campus Togo-Bénin

Du 03 au 05 Octobre 2018 s'est tenue à Lomé au Togo, la 4ème Edition du Marketing Campus Togo-Bénin à l'auditorium de l'Université de Lomé.

Cette rencontre a réuni des universitaires, des professionnels du Marketing, des doctorants en Sciences de Gestion venus des universités privées et publiques de la France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, du Burkina-Faso, du Niger, du Tchad, et du Togo en vue de mener des réflexions sur l'évolution et les enjeux du Marketing et son adaptation à l'environnement social d'où le thème "Marketing social : levier de restauration des valeurs du bien-être des populations".

Les échanges ont essentiellement porté sur les théories, méthodes et pratiques du marketing en général et du marketing social en particulier.

L'Aspect social du Marketing a été abordé par le Fondateur Président Directeur Général de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA), Dr Charles BIRREGAH.

L'intervention de l'orateur était axée sur trois points : la genèse de l'ONG Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) à travers laquelle il fait des œuvres humanitaires depuis 1995, l'importance du Marketing social dans la vie d'une entreprise (Responsabilité sociétale), dans la vie d'une nation et l'intérêt du thème pour la Recherche scientifique.

La lutte contre les rites dégradants et inhumains à l'encontre des veuves, leur autonomisation, et la revendication de leurs droits sont des séries d'actions que mène FONDAVO a l'endroit des veuves. Des témoignages ont été donnés pour illustrer ses propos.

A titre d'exemple les ouvrages « Manifeste de la situation des veuves au Togo » publié en 2011 et « Kyrielle de témoignages de la situation des veuves au Togo » publié en 2014 par Dr Charles BIRREGAH.

La Célébration de la Journée Internationale de la Veuve chaque année et l'octroi de micro crédits aux veuves pour entreprendre des activités génératrices de revenus.

Pour les orphelins, à chaque rentrée scolaire, ils bénéficient des kits scolaires et les enfants orphelins des cadeaux autour de la célébration de l'arbre de Noel pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Ceux déscolarisés sont pris en charge pour l'apprentissage de métier.

Ainsi, les deux sponsors officiels de FONDAVO pour la réalisation de ses actions humanitaires sont l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) la meilleure et prestigieuse Ecole certifiée ISO 9001 version 2015 et le Cabinet Audit Expertise Comptable (AEC), le meilleur Cabinet certifié ISO 9001 version 2015.

ESA en moins d'une décennie est devenue une référence incontournable en matière d'enseignement supérieur au Togo. Des distinctions honorifiques, en tout dix (10) Prix de qualité et des diplômes accrédités par le CAMES. Huit (08) conventions de partenariats avec des Universités et Ecoles sur le plan international.

L'Ecole accueille près de 4500 étudiants venus de 26 pays de par le monde. Et c'est dans ce sens que ESA est invitée à ce 4ème colloque pour un meilleur partage et d'échanges d'expérience sur sa responsabilité sociétale puisqu'elle a contribué énormément dans les compétitions internationales pour les différents Prix à la Qualité obtenus.

Les travaux de ce Marketing Camp TOGO-BÉNIN ont été meublés de 32 communications réparties en cinq (5) ateliers. Il s'agit notamment des ateliers "Marketing social et santé", "Marketing social et éducation", "Marketing social et environnement", "Pratiques marketing des organisations", "Comportement des consommateurs".

Il sera également organisé au cours de ce Marketing Camp, une Conférence inaugurale, trois (3) Tables rondes de partages d'expériences, un Séminaire méthodologique pour tous les doctorants en Sciences de Gestion, et un Atelier doctoral de 29 projets de thèse.

La 4ème Edition du Marketing Camp TOGO-BÉNIN a été officiellement ouvert par le 1er Vice-président de l'Université de Lomé, Pr Komlan BATAWILA, en présence du Président du comité scientifique du Marketing Camp, Pr Dwight MURUNKA, du Président du comité d'organisation du Marketing Camp, Pr Bertrand SOGBOSSI BOCCO, du Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Lomé, Pr Akoété Ega AGBODJI, des Doyens, Directeurs des établissements et services centraux de l'Université de Lomé, des participants, des professionnels du marketing et des invités.

Marketing Camp TOGO-BÉNIN est une manifestation scientifique qui se veut une activité annuelle de rencontre et d'échanges entre chercheurs et professionnels sur les enjeux du marketing.

Il a pour objectifs de sortir le marketing de l'anonymat et le rendre plus visible par rapport à la diversité de son champ d'action ; de favoriser un dialogue entre chercheurs et praticiens du marketing ; et d'améliorer la qualité et le niveau des publications scientifiques.

La particularité de cette quatrième édition réside dans la diversité des sujets qui seront abordés notamment la contribution du marketing dans divers domaines comme la lutte contre les IST et MST, la réduction de la pauvreté, les accidents de circulation, la sécurité alimentaire, la communication sociale, le bien-être des populations.

