Afrique du Sud: Ouverture partielle de la frontière avec le Soudan

Un projet crucial pour la région. Le Nord souffre d'une grave crise économique et a besoin d'intensifier ses échanges. Très touchées par la guerre civile, les populations du Sud pourraient de leur côté bénéficier d'un arrivage de nourriture et d'aide humanitaire.

Nord et Sud se sont de nouveau accordés pour créer la fameuse zone tampon, une ligne de démarcation et ouvrir des points de passage d'ici la fin de l'année.

En septembre, Khartoum et Juba avaient annoncé leur intention de respecter l'accord frontalier de 2012. Le texte prévoyait une démarcation et une zone tampon de 20 km entre chaque armée. Un compromis jamais totalement appliqué à cause de tensions latentes, mais aussi parce que Juba et Khartoum avaient d'autres priorités, notamment la guerre civile au Sud. D'ailleurs à plusieurs reprises, la réouverture des postes-frontières a été annoncée, sans traduction dans les faits.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.