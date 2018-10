Mauritanie: La nouvelle Assemblée nationale a élu son président

Mais, selon la Constitution, cette session parlementaire aurait dû s'ouvrir le 1er octobre dernier. Ce retard est une violation de la loi, estime Kadiata Diallo, députée de l'Union des forces de progrès, parti d'opposition. « Il faut le 1er octobre que la session parlementaire s'ouvre. Or, ouvrir la session, c'est poser l'acte d'ouverture comme ce qui a été fait aujourd'hui. On a bloqué l'institution pendant une semaine pour attendre que quelqu'un, un député, soit là pour être élu président de l'Assemblée. C'est cela qui est regrettable pour la Mauritanie », a déploré Kadiata Diallo.

« Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée en me portant à la tête de notre auguste institution, espérant que l'on puisse tous coopérer pour relever ses performances en tant qu'institution de très haute importance dans la vie de toute nation démocratique, a lancé Cheikh ould Baya à l'Assemblée. D'autant plus depuis que cette institution est devenue, au terme des derniers amendements constitutionnels, celle qui s'occupe exclusivement de l'action parlementaire ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.