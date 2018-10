Madagascar: Des dizaines de candidats pour la présidentielle

Photo: Midi-Madagasikara

Roland Ratsiraka face à une foule en liesse à Diégo.

La campagne électorale pour la présidentielle du 7 novembre s'est ouverte ce lundi. La longue liste des 36 candidats en lice laisse perplexe certains électeurs.

À Madagascar, la campagne électorale s'est ouverte ce lundi 8 octobre, marquant le dernier tournant dans l'organisation de l'élection présidentielle. Plus de 9 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes le 7 novembre pour le premier tour du scrutin, soit 2 millions de plus qu'il y a cinq ans. En cas de second tour, celui-ci aura lieu le 19 décembre. Mais déjà un fait retient l'attention sur cette élection : le nombre très élevé de candidats puisqu'ils sont 36 à se présenter. Dix candidatures n'ont pas été retenues.

Des profils variés

On retient notamment la participation d'anciens chefs de l'Etat et président de l'Assemblée nationale, anciens chefs de gouvernement, anciens ministres sous différentes républiques. Cette élection voit aussi les candidatures d'acteurs religieux, d'un chanteur, de magistrats, d'hommes et de femmes d'affaires. Cet engouement pour l'élection présidentielle laisse les électeurs un peu perplexes. C'est le cas aussi dans le microcosme socio-économique du pays.

"Cette élection est inutile pour moi, parce que j'ai vu beaucoup de présidents et beaucoup de promesses non-tenues", estime un homme. Un autre espère "que le peuple sera assez éclairé pour faire le bon choix parmi ces 36 candidats". "Il ne faut pas prendre cette campagne différemment d'une autre malgré cette longue liste", ajoute une autre électrice. D'autres encore préfèrent s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Des partisans des candidats le plus souvent, marquant ainsi ferveur et croyance à une victoire de leur camp.

La CENI confiante

Quant à la commission électorale, elle se dit prête à organiser le scrutin à bonne date. Les listes électorales sont déjà imprimées, les cartes électorales sont déjà aussi imprimées et commencent à être distribuées auprès des électeurs", assure Thierry Rakotonarivo vice président de la CENI. "La liste et emplacement des 24.852 bureaux de vote sont déjà fixés et publiés. Des moyens financiers, nous pouvons dire que toutes les conditions sont réunies", assure-t-il.

Pour cette élection présidentielle, une charte de bonne conduite et d'intégrité a été signée par quelques candidats. Cette charte engage le candidat signataire à respecter les lois et les règlements en matière électorale cela avant, durant et après le scrutin.