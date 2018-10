Seychelles: Le président des Seychelles et du Sri Lanka se rencontrent pour discuter du tourisme, du commerce et de la santé

M. Sirisena est le premier président à effectuer une visite d'État aux Seychelles depuis l'entrée en fonction de M. Faure en octobre 2016. Le président sri lankais et sa délégation seront dans la nation insulaire du 8 au 10 octobre. La visite du président coïncide avec le 30e anniversaire de relations diplomatiques entre le Sri Lanka et les Seychelles.

"En outre, le président sri-lankais a exprimé son intérêt, conjointement avec les autorités des Seychelles, à créer un centre de formation professionnelle destiné à former davantage de Seychellois afin de combler les lacunes du marché du travail et des postes occupés par des étrangers", a ajouté le vice-président des Seychelles.

M. Faure et M. Sirisena ont également parlé de l'éducation et de la manière d'améliorer les collaborations entre le Sri Lanka et les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

«Nous avons la compagnie aérienne sri lankaise qui offre trois vols par semaine et elle est toujours pleine. Des discussions ont eu lieu pour voir si nous pouvions avoir un vol par jour. Cela profitera aux deux parties car les Seychelles auront accès au marché asiatique et, en retour, le Sri Lanka profitera également du marché africain ", a déclaré M. Meriton.

Le président sri-lankais Maithripala Sirisena et le président des Seychelles Danny Faure se sont rencontrés lundi alors que M. Sirisena et sa délégation ont entamé une visite officielle de trois jours.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.